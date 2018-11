Eutin : Bücher auf allen Kanälen

Buchhandlung Hoffmann ist breit aufgestellt – und Mitteochabendabend im Radio. Aus der Welt der Bücher wird auf NDR von 20 bis 22 Uhr live gesendet. Wer mit dabei sein will, kann sich noch anmelden.

von Constanze Emde

27. November 2018, 15:18 Uhr

Mittwochabend ist sie im Radio, Donnerstagabend Abend hat sie Sebastian Fitzek in den Schlossterrassen zu Gast – die Eutiner Buchhandlung Hoffmann verbreitet die Begeisterung fürs Lesen und guten Lesestoff auf vielen Kanälen.

Das klassische Prospekt von einst sei heutzutage keine verlässliche Art mehr Kunden zu erreichen, sagt Hoffmann. Ein Facebook-Auftritt sei heute ebenso Muss wie bei Instagram vertreten zu sein. Die Mediennutzung habe sich verändert und die Zeit, die Menschen fürs Lesen haben oder sich nehmen wollen, ebenso. Über die Herausforderungen des Buchhandels werden Jan Hoffmann und seine Frau Martina Mittwochabend während einer Live-Sendung von 20 bis 22 Uhr aus der Eutiner Buchhandlung ebenso erzählen wie von ihren Lieblingsbüchern.

Jan Hoffmann hat dafür die beiden Titel „Befreit“ und „Der Mann, der nicht mitspielt“ ausgewählt. Letzteres spiele im Hollywood der 20er Jahre und hat einen realen Mordfall als Hintergrund. „In Befreit geht es um ein Mädchen, die unter Mormoneneltern groß wird, es aber schafft sich durch Bildung der Welt der Eltern zu entziehen. Hoch spannend“, sagt Jan Hoffmann. Außerdem stellt eine Kieler Bloggerin Kinderbücher vor und drei Kunden ihr Lieblingsbuch. Wer nicht am Radio sitzen, sondern im Geschäft dabei sein möchte, kann sich bis 18 Uhr unter 04521/70780 anmelden. Moderator des Abends ist Benedikt Stubendorff.

Ein Punkt, der die Hoffmann-Kunden interessiert, am Abend aber wohl kaum Thema sein wird, ist der bevorstehende Umzug in die „neuen, alten“ Geschäftsräume in der Peterstraße. „Das ist eine zeitlang die häufigste Frage gewesen“, sagt Hoffmann. Seine Antwort lautet nach aktuellem Stand der noch zu erledigenden Arbeiten im Gebäude: „Wir wollen Ostern in den neuen Räumen sein“.