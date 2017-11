Buchhandlung Hoffmann zieht in den Rosengarten – nur für Umbauzeit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:42 Uhr

„Das wird schön hier“, sagt Jan Hoffmann beim Blick in die neuen Räume am Rosengarten. Heller Fußboden, helle Wände, große braune Bücherregale vom Tischler gefertigt, die noch mit Inhalt gefüllt werden müssen. Weil rundherum um Buchhandlung Hoffmann in der Peterstraße im nächsten Jahr ein Ärztezentrum entstehen soll (wir berichteten) und ein Großteil der Ladenfläche von Abriss und Neubau betroffen ist, hat sich Familie Hoffmann für den Umzug in die Zwischenlösung Am Rosengarten entschieden.

„Es war das Beste, das in Eutins Innenstadt zu finden und mit unseren Ansprüchen zu vereinen war“, erklärt Hoffmann. Der Versuch, die lange leerstehende Fläche von Ihr-Platz wieder mit Leben zu füllen, scheiterte an den Ansprechpartnern. „Das Bauamt hätte uns das möglich gemacht, es scheiterte letztlich an den Zuständigen für die Immobilie“, so Hoffmann. Seit gut einem halben Jahr ist der Mietvertrag im einstigen Karstadtgebäude unterschrieben – fast genauso lang schieben Hoffmanns gedanklich das notwendige Mobiliar auf den Plänen hin und her. 240 laufende Buchmeter verschiedenster Genres sowie das vielfältige Kartenangebot, die Spielecke für Kinder und der Kassentresen müssen untergebracht werden. „Unsere Kunden müssen auf nichts verzichten, werden hier alles finden, was sie sonst auch bekommen, ebenso den Lieferservice. Nur für Veranstaltungen werden wir in die Landesbibliothek gehen“, sagt Hoffmann.

Den Umzug plant die Unternehmerfamilie mit ihren Mitarbeitern in sportlicher Zeit: Am 2. Januar wird in der Peterstraße ein- und am Rosengarten ausgepackt, denn am 3. Januar soll es Am Rosengarten offiziell losgehen – zumindest für zehn Monate. „Wir hoffen zum nächsten Weihnachtsgeschäft Anfang November wieder in der Peterstraße zu sein“, sagt Martina Hoffmann.