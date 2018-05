BSG kann bei der Probsteier SG spielerisch nicht mithalten

von Harald Klipp

03. Mai 2018, 10:21 Uhr

In der Fußball-Kreisliga unterlag die BSG Eutin mit 2:4 (2:3) bei der Probsteier SG. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Der Gegner war spielerisch reifer und in der Chancenverwertung sehr effektiv“, räumte BSG-Trainer Heiko Müller ein.

Die Gastgeber gingen früh in Führung. Nach einer weiten Freistoßhereingabe stimmte bei den Eutinern die Zuordnung nicht. Das nutze Björn Zander eiskalt aus (9.). Die BSG war jedoch keineswegs geschockt und kippte innerhalb von fünf Minuten das Ergebnis. Jorgo Lunau wurde gleich zwei Mal im gegnerischen Strafraum regelwidrig gebremst. Die beiden Elfmeter verwandelte Alexander Knappe sicher (25., 30.). Doch nur drei Minuten später antwortete Cikere Popiol mit dem Ausgleichstreffer für die Gastgeber.

Kurz vor der Halbzeitpause sorgte erneut Cikere Popiol für die 3:2-Führung der Probsteier SG. Die Entscheidung fiel mit dem Treffer zum 4:2 durch Mouhamed Derman (68.). Die BSG hatte in der Schlussphase weitere gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

„Wir hätten zwar noch einmal herankommen können, doch ich hatte das Gefühl, dass der Gegner dann noch einen Gang höher geschaltet hätte. Wir konnten heute spielerisch nicht mithalten“, sagte Müller nach dem Abpfiff selbstkritisch.