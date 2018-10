BSG Eutin verpasst Befreiungsschlag

von Harald Klipp

In der Fußball-Kreisliga Ostholstein unterlag die BSG Eutin gegen Fortuna Bösdorf mit 0:2(0:1) Toren und verpasste es, sich weiter von den abstiegsbedrohten Plätzen abzusetzen. „Der Sieg ist verdient. Bösdorf war heute die bessere Mannschaft“, sagte BSG-Trainer Stefan Lunau.

Nach einer von beiden Mannschaften sehr verhalten gespielten Anfangsphase übernahmen die Gäste als erste die Initiative. Ab der 20. Minute agierte Fortuna Bösdorf immer druckvoller und erspielte sich Chancen. Erst setzte Bent Zessin einen Schuss an den Innenpfosten, dann wurde ein Treffer wegen einer Abseitsstellung zu Recht nicht anerkannt. In der 24. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer weiten Hereingabe lief Zessin in die Flugbahn und köpfte wuchtig ein.

Erst nach diesem Treffer wurde die BSG Eutin aktiver. Während David Rühmkorf und Tom Lunau am Bösdorfer Keeper Marco Bethke gescheitert waren, hatte Dominik Palazzoni kurz vor der Pause Pech, als er den Torwart bereits ausgespielt hatte, aus spitzem Winkel jedoch das Tor um wenige Zentimeter verfehlte. Auf der Gegenseite hatte der quirlige Dawid Janas eine Großchance, die Maurice Lehmann im BSG-Tor jedoch vereitelte.

Im zweiten Durchgang wollten die Eutiner ihre Offensive verstärken, fanden gegen die kompakt stehenden Bösdorfer jedoch kein geeignetes Mittel, die Abwehr auszuhebeln. So waren ein Schuss von Palazzoni ans Außennetz und ein Versuch von Dustin Uchneytz die einzigen gefährlichen Aktionen. Die Entscheidung zu Gunsten von Fortuna Bösdorf fiel in der 75. Minute. Nach einer Freistoßhereingabe köpfte Dennis Mielke zum 2:0 für die Gäste ein.

„Das war heute zu wenig, uns fehlten die Ideen. Fortuna Bösdorf hat gut verteidigt, war zweikampfstark und hat verdient die Punkte mitgenommen“, räumte Stefan Lunau nach der Niederlage ein.