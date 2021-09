Fussball-Kreisklasse A : BSG Eutin verliert das Duell der Kellerkinder

Eutiner stehen jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz

Eutin | In der Fußball-Kreisklasse A wartet die BSG Eutin weiter auf den ersten Zähler. Die Eutiner unterlagen auch gegen den bislang ebenfalls punktlosen SV Hansühn mit 3:4 (1:2) Toren. Der Anschlusstreffer der Gastgeber fiel zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. Niklas Gehrt gelingt das 1:0 In einem verteilten Spiel gingen die Hansühner in der 21...

