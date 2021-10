Fußball-Kreisklasse A : BSG Eutin schießt neun Tore gegen den SC Baltic

Brian Dittmer beweist gegen das Schlusslicht mit drei Treffern seine Qualitäten als Torjäger.

Die BSG Eutin hat in der Kreisklasse A mit einem 9:0(6:0)-Kantersieg gegen das Schlusslicht SC Baltic einen Sprung auf den fünften Tabellenplatz geschafft. Damit sind die Eutiner jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagen und haben die beiden letzten Begegnungen zu null gewonnen. Von Beginn an entwickelte sich eine einseitige Partie. Während die Gäste seh...

