BSG Eutin holt Überraschungssieg

Fußball-Kreisliga Ost: 3:2-Heimerfolg gegen den Tabellenfünften ASV Dersau schafft Luft im Abstiegskampf

von Harald Klipp

23. April 2018, 12:27 Uhr

Der BSG Eutin ist in der Fußball-Kreisliga ein überraschender 3:2 (1:1)-Sieg gegen den Tabellenfünften ASV Dersau gelungen. Damit wurden drei wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingesammelt. Der Siegtreffer fiel erst in der 88. Minute.

Die Rollenverteilung wurde bereits in den Anfangsminuten deutlich. Dersau setzte auf spielerische Mittel und Ballkontrolle. So erspielten sich die Gäste ein deutliches optisches Übergewicht. Doch die BSG-Defensive stand sicher und ließ kaum etwas zu, zumal die Dersauer im Abschluss unglücklich agierten. Die Eutiner versuchten es hingegen mit langen Bällen auf die schnellen Offensivkräfte Dominik Palazzoni, Alexander Knappe und Tom Lunau. Die erste zwingende Chance des Spiels hatte aber Dersau, doch BSG-Keeper Jan Kienzle reagierte stark gegen Moritz Kleemann. Auf der Gegenseite hatte Knappe eine Riesengelegenheit, als er nach einer scharfen Hereingabe von Palazzoni das Tor nur knapp verfehlte. In der 41. Minute ging Dersau in Führung, als Fatlund Zymberi aus halbrechter Position mit einem präzisen Schuss ins lange Eck traf. Der Vorsprung hielt jedoch nur drei Minuten. Dann setzte sich Palazzoni erneut auf dem linken Flügel durch und flankte scharf an den Fünfmeter-Raum. Dort fälschte der Dersauer Florian Hauschild den Ball ins eigene Netz zum 1:1-Pausenstand ab.

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag. Alexander Mischker traf mit einem Fallrückzieher aus kurzer Distanz zur erneuten Gästeführung (47.). Dersau kontrollierte anschließend das Geschehen und sah wie der sichere Sieger aus. Allerdings erspielten sich die Gäste keine zwingende Chance mehr. Die BSG gab zu keinem Zeitpunkt auf und setzte auf Konter. Einer davon führte zum Ausgleich (80.). Ein Dersauer stoppte den Angriff mit unfairen Mitteln, was zu einer Gelb-Roten Karte sowie einem Strafstoß führte. Palazzoni behielt die Nerven und verwandelte sicher. Es sollte noch besser für die Gastgeber kommen. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff spielten die Eutiner ihre Überzahl gekonnt aus und Brian Dittmer traf zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

„Unser Sieg ist sicherlich glücklich. Dersau gehört für mich zu den spielstärksten Teams der Liga. Aber die drei Punkte nehmen wir liebend gerne mit“, sagt BSG-Trainer Heiko Müller.