Aus dem Hauptausschuss : Brzeg möchte eine Patenschaft mit Plön

Der Vater des Plöners Roland Reche war einst Bürgermeister der ehemaligen Stadt Brieg in Polen.

von Michael Kuhr

24. September 2019, 11:49 Uhr

Plön | Bahnt sich in Plön eine neue Patenschaft an? Die polnische Stadt Brzeg hat jetzt in Plön angeklopft. Bürgermeister Jerzy Wrebiak hatte Bozena Basta die Vollmacht zu Vorgesprächen erteilt, die im Rathaus von Plön mit Bürgermeister Lars Winter erfolgt sind. Der Hauptausschuss legitimierte Bürgermeister und Bürgervorsteherin die Lage mit den Polen zu erörtern und danach einen runden Tisch in Plön zu organisieren. Außerdem solle die deutsch-polnische Gesellschaft zu Rate gezogen werden.

Der Kontakt kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel: Jahrzehnte hindurch hatte Roland Reche die Kontakte von Plön nach Brzeg gehalten. Sein Vater, Waldemar Reche, war letzter Bürgermeister von Brzeg, das damals noch Brieg hieß.

Der in Plön verstorbene Reche hatte sich vielseitig in die Beziehungen zu Brzeg eingebracht, war sogar Vorsitzender der Bundesvereinigung ehemaliger Brieger. „Er hat eine wesentliche Rolle mit dabei gespielt, die Barrieren in den deutsch-polnischen Beziehungen zu überwinden“, lobte Bürgermeister Jerzy Wrebiak. Reche sei 2010 sogar Ehrenbürger von Brzeg geworden.

Jetzt hatte die Familie von Roland Reche eine Initiative übernommen, die Bande zwischen Brzeg und Plön zu knüpfen. Bozena Basta kennt Reche aus Lehrer-Seminaren in Goslar und hatte kürzlich Gelegenheit, Reches Wirkungsfeld Plön kennenzulernen und regte den Austausch beider Städte zunächst im musikalischen Bereich an.

Im städtischen Hauptausschuss fand der Vorschlag am Montagabend gut. André Jagusch und Thore Kalinka (beide CDU) wünschen sich einen Jugendaustausch, Gerd Weber (Grüne) sieht so eine bessere Verständigung in der schwierigen Geschichte und Thorsten Roth (SPD) wünscht sich eine Städtepartnerschaft, die mit Leben erfüllt ist. So sollten Bürger und Plöner Institutionen daran von Anfang an beteiligt werden. Roth meinte, die Kreismusikschule wäre ein guter Partner. Eine Städtepartnerschaft könnte im zweiten Schritt realisiert werden.

„Jede Patenschaft wird die Stadt mit Leben füllen müssen“, ist für Bürgermeister Lars Winter klar. Er favorisierte zunächst Sondierungsgespräche. Ingo Buth (SPD) sieht Probleme, dass die Partnerschaft auch gelebt wird. Das hänge von den Plönern ab. Er sei bei Patenschaften immer skeptisch und enthielt sich am Ende gemeinsam mit Dr. Detlef Erdtmann (FWG-Plön) auch der Stimme. Eine Patenschaft sei immer gut, so Erdtmann, sie sei aber auch mit Aufwand verbunden