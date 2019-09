Nach dreimonatiger Sperrung : Bruhnskoppler Weg ist frisch saniert

Bürgermeisterin Tanja Rönck eröffnete die ehemalige Schlaglochspiste nach der Sanierung.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

16. September 2019, 17:26 Uhr

Malkwitz | Der Bruhnskoppeler Weg ist frisch saniert, der Verkehr kann nach dreimonatiger Sperrung wieder zwischen Malkwitz und Krummsee rollen: Am Montag durchschnitt Bürgermeisterin Tanja Rönck feierlich ein Band in den Landesfarben und eröffnete damit die rund zwei Kilometer lange Wegstrecke offiziell.

Das war eine furchtbare Schlaglochpiste. Holger Schöning, Malkwitzer Dorfvorsteher

„Das war eine furchtbare Schlaglochpiste“, sagte Holger Schöning, Spitze des Malkwitzer Dorfvorstands. Das Fahren auf dem Weg sei bis vor kurzem „fahrwerksgefährdend“ gewesen. Kein Wunder: Die Straße war im Grunde nur ein Feldweg, der über die Jahrzehnte hinweg immer wieder mit Teer und Splitt – im Fachjargon Einstreudecke – versehen wurde. Und der bröselte an vielen Stellen auseinander; was folgte war Flickschusterei.

60 Prozent finanzierte das Land

Dass nun erstmals zwischen Malkwitz und Krummsee eine „echte“ Straße gebaut wurde, ist auch der Unterstützung des Landes zu verdanken. 60 Prozent der Straßenbaumaßnahme – die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betrugen 445.000 Euro – steuerte Kiel bei. Als Hinweis für die 267.000-Euro-Finanzspritze stehen am Bruhnskoppeler Weg nun kleine Schilder.

„Hochfrequentiert von Landwirtschaft und Anwohnern“ sei laut Henning Südel, Vorsteher des Wasser- und Bodenverbandes Schwentine, die Straßenverbindung. Und sie werde hoffentlich nun auch bald vermehrt von Radfahrern genutzt, hoffte Südel angesichts der schlaglochfreien Straßenoberfläche.

Zehn Jahre von der Idee bis zur Umsetzung

Auf die neue Straße mussten Landwirte, Bürger und Co. lange warten. Bis ins Jahr 2009 gehen die ersten Weichenstellungen zurück, den Weg zu sanieren. Zuletzt hatten Personalmangel und Krankheitsausfälle dafür gesorgt, dass sich der Neubau nochmals verzögerte und erst am 3. Juni 2019 begonnen werden konnte. Den Zuschlag für den Straßenbau und die Herstellung einer wasserrechtlich genehmigten Einleitstelle erhielt die Firma Asphaltmischwerk Eutin. Die Auftragssumme betrug 538.706,21 Euro.

Verbreiterung auf 4,50 Meter

Dafür gab es jetzt eine den aktuellen Begebenheiten angepasste Straße: Die Ausbaubreite wurde im Schnitt von 3,60 auf vier bis 4,50 Meter verbreitert und der Gesamtaufbau verstärkt. Damit sei dem erhöhten landwirtschaftlichen Schwerlastverkehr Rechnung getragen, so Rönck. Früher brachten Trecker gerade mal zwei Tonnen auf die Waage; heute seien es schnell mal 40 Tonnen und mehr, ergänzte Karl-Heinz Spindler aus dem Malenter Bauamt. Deshalb wurde die Strecke mit einer Aspahltschicht von acht und einer -deckschicht von vier Zentimetern Stärke verstärkt. Der Untergrund sei zudem frostsicher gemacht worden, so Spindler. Insgesamt ist der neue Bruhnskoppeler Weg Teil der Flurbereinigung Sieversdorfer Au/Benzer Seen.

Tempo 100 ist erlaubt

Was noch fehlt, ist die Beschilderung. Eine Verkehrsschau soll in den nächsten Wochen der Freigabe folgen. Dabei soll auch entschieden werden, welches Tempo im Bruhnskoppeler Weg gefahren werden darf. „Jeder möchte eine schöne breite Straße, aber schnell wird hier gerast“, sagte Rönck sorgenvoll angesichts des aktuell hier gültigen Tempo 100.