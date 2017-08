Malente : Brücke bereitet Kopfzerbrechen

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

Jetzt scheint es festzustehen: Der Zeitplan für den geplanten Neubau der Straßenbrücke in der Malenter Hindenburgallee (L 56) ist nicht mehr zu halten. Ursprünglich wollte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) in Lübeck die Baustelle am 4. Oktober einrichten, doch dafür müssen zunächst diverse Kabel und Leitungen verlegt werden. „Das kriegen wir zu diesem Termin nicht hin, das kann man mit Gewissheit sagen“, erklärte Frank Petzolt, Projektleiter der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) in Plön.

Beim LBV bewertet man die Situation indessen anders: „Wir teilen die Auffassung zur weiteren Zeitschiene so nicht“, widersprach die stellvertretende LBV-Leiterin Britta Lüth. Der LBV gehe davon aus, dass es noch andere Lösungsmöglichkeiten gebe. So habe man bereits Kontakt mit der Unteren Naturschutz- sowie der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein aufgenommen, die eine schnelle Genehmigung in Aussicht gestellt hätten. Außerdem könnten einzelne Leitungen auch zeitweise gekappt und später wiederhergestellt werden.

„Die Lösung kann nicht der St.-Nimmerleinstag sein, sondern es muss jetzt Gas gegeben werden“, forderte Britta Lüth. Sie drohte mit Regressforderungen, da der Auftrag für den Neubau der Schwentine-Brücke bereits erteilt sei. „Eine Bauverzögerung würde zu Lasten von SH Netz gehen“, erklärte sie. Der LBV habe die Verträge mit den Versorgern rechtzeitig gekündigt.

Grund der Verzögerung ist der Fehlschlag, den SH Netz bei dem Versuch erlitten hatte, Leitungen und Kabel unter dem Bett der Schwentine zu verlegen (wir berichteten). Insgesamt handelt es sich um 14 Leitungen von neun Gewerken – Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Viele hängen an der alten Brücke oder verlaufen dort, wo künftig die Fundamente der neuen Brücke verlaufen werden. Die Koordination der Arbeiten hat SH Netz übernommen.

Gemeinsam verfolgen Ver- und Entsorger nun einen Plan, den die Gemeinde aus optischen Gründen zunächst ablehnte. „Jetzt wird es wohl auf eine Rohrbrücke hinauslaufen“, sagte Petzolt. Das Bauwerk soll an derselben Stelle entstehen, wo die unterirdische Verlegung geplant war – zwischen der Straßenbrücke und dem ehemaligen „Intermar“-Grundstück. In einer außerordentlichen Sitzung am Donnerstag, 31. August, ab 18 Uhr im Haus des Kurgastes (Klönzimmer) werde sich der Malenter Planungsausschuss mit dem Vorhaben befassen, kündigte Bauamtsmitarbeiter KarlHeinz Spindler an. Die Gemeinde solle bei einer Zustimmung die Option erhalten, über die optische Gestaltung der Rohrbrücke mitzubestimmen. Das Bauwerk wird enorme Lasten tragen müssen. Alle Leitungen und Kabel kommen zusammen auf ein Gewicht von 19 Tonnen und einen Durchmesser von über zwei Metern.

Auf einen verbindlichen Termin für die Fertigstellung der Rohrbrücke, die Voraussetzung für den Abriss der alten Brücke ist, mochte Petzolt sich angesichts der Schwierigkeiten nicht festlegen. Klar ist jedoch: „Wir werden in die Wintermonate reinkommen.“ Allein die reine Bauzeit für eine Rohrbrücke liegt nach Spindlers Einschätzung bei zwei Monaten. Das habe die Erfahrung mit dem Neubau der Fußgängerbrücke gezeigt.

Hinzu kommt: Auf der unmittelbar hinter der Straßenbrücke liegenden Kreuzung hat es vor kurzem einen Wasserrohrbruch gegeben, der nur provisorisch repariert wurde, weil die Gemeindewerke auf zahlreiche, teils nicht mehr genutzte Rohre und Leitungen stießen. Die Gas- und Wasserleitungen weisen außerdem einen Versatz auf, weil sich im Untergrund offenbar Reste alter Bauwerke befinden. „Wir hoffen, mit einem Georadar Klarheit zu bekommen“, erklärte Petzolt.

Aufgrund des Rohrbruchs soll die ohnehin notwendige Sanierung der Leitungen im Kreuzungsbereich bis zum rund 150 Meter entfernten Pumpwerk in der Eutiner Straße nun vorgezogen werden. Ursprünglich war sie für die Zeit nach der Sanierung der Straßenbrücke geplant. Petzolt rechnet mit einer Bauzeit von vier Wochen. Eine Erneuerung der Leitungen während des Brückenbaus verbietet sich, weil dann sowohl die Hindenburgallee als auch die Eutiner Straße unpassierbar wären.

Wie auch immer der Konflikt um den Starttermin für den Brückenbau gelöst wird: Die 125 Jahre alte Brücke ist zwar marode, aber nicht einsturzgefährdet. „Die Brücke wird nicht zusammenbrechen“, versicherte Britta Lüth. Das Bauwerk werde halten, auch wenn sich die Baumaßnahme verschiebe.

von Bernd Schröder

erstellt am 19.Aug.2017 | 11:51 Uhr