Besuch der beiden Impfstrassen : Brockmann dankt Helfern im Eutiner Impfzentrum

Martin Boesmann vom Kreis Ostholstein stellte dem CDU-Landtagsabgeordneten die Abläufe in den beiden Impfstraßen vor.

von Michael Kuhr

03. März 2021, 12:47 Uhr

Der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann hat am Mittwoch das Impfzentrum in Eutin besucht. Martin Boesmann vom Kreis Ostholstein führte ihn durch das Impfzentrum und stellte die Abläufe in den beiden Impfstraßen vor. Zurzeit finden dort 250 Impfungen täglich statt. Brockman tauschte sich mit einem mobilen Impfteam aus – ohne die Arbeiten aufzuhalten: „Beeindruckt hat mich die hohe Professonalität der Helferinnen und Helfer und die klaren Strukturen und Abläufe. Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank.“