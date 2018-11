Brigitte Preuß schießt in Dortmund Silber heraus

Athletin des SV Malente kämpft sich im Finale der Deutschen Meisterschaften auf den zweiten Platz vor

von Harald Klipp

02. November 2018, 21:42 Uhr

Einen beachtlichen Erfolg verbuchte der Norddeutsche Schützenbund bei den Deutschen Seniorenmannschaften der Auflageschützen mit dem Luftgewehr in Dortmund: Die 52-jährige Brigitte Preuß vom Schützenverein Malente gewann unter 272 Starterinnen der Senioren I im Alter von 51 bis 60 Jahren die Silbermedaille. Ihre Kämpfernatur stellte sie im Finale der besten acht Schützinnen unter Beweis, denn das hatte sie „gerade mal soeben“ als Achtbeste mit eindrucksvollen 316,5 Ringen erreicht.

Mehr Edelmetall sprang in diesem Jahr nicht heraus, anders als in Hannover vor 14 Tagen bei den Kleinkaliber-Wettbewerben mit fünf Goldmedaillen.

Für Brigitte Preuß war es der erste Auftritt bei einer Deutschen Meisterschaft. Mit mehreren Medaillen auf Landesebene, dabei Gold mit dem Luftgewehr mit 316,1 Zählern hatte sie unter Beweis gestellt, dass sie vorn mit dabei sein konnte. „In Dortmund habe ich aber eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Auf über hundert Zehnmeterbahnen schießen die Besten meiner Altersklasse neben mir, in der Sporthalle sind wohl gut tausend Menschen. Freunde, Fans, Familienmitglieder feiern ihre Sportler und erzeugen durch das Anfeuern einen ungeheuren Lärm“, sagt die glückliche Vizemeisterin. Sie musste nach der Qualifikation um die Finalteilnahme zittern, weil eine weitere Schützin 316,5 Ringe erreicht hatte. Dank ihrer besseren letzten Zehnerserie von 105,1:104,8 Ringen zog sie ins Finale ein. Ganz oben unter den acht Bewerbern um die Medaillen stand mit 318,5 Elke Burkert aus Bayern.

Der Endkampf begann mit zehn Luftgewehrschüssen, die Vorrundenresultate spielten nun keine Rolle mehr. Zehn satte Zehnen ließen Brigitte Preuß als Zweitbeste gleich nach oben klettern. „Danach werden weitere zwei Schüsse abgegeben. Die Achte fällt dann raus, die anderen geben jeweils zwei weitere ab. Und weiter geht es im Knock-out-System“, schildert sie den Ablauf. „Man muss schon sehr konzentriert sein, denn jetzt geht es nur um Zehntel – und immer weniger Schützinnen standen neben mir.“ Die nach der Qualifikation führende Burkert wurde so „nur“ Fünfte. Brigitte Preuß hielt durch und unterlag am Ende erst der Meisterin Heidrun Schäfer, die im Vorkampf mit 316,9 Vierte geworden war, knapp mit insgesamt 251,9: 253,2 Ringen.

Das erste Schulterklopfen gab es von ihrem Mann Dirk-Olaf, der bei den Senioren I als Vizemeister aus Schleswig-Holstein 314,2 Ringe ablieferte. Er war bester Schleswig-Holsteiner und belegte den 33. Platz unter 281 Teilnehmern.

Unter den 60 Nordvertretern waren zwölf Ostholsteiner. In der Altersklasse Seniorinnen III (66 bis 70) musste Christel Gülck vom SV 64 Großenbrode aufgrund einer Neuordnung antreten, obwohl sie eigentlich wie auf Landesebene zur Altersklasse IV (71 bis 75) gehört. Sie schoss 312,6 Ringe, landete unter 111 Teilnehmerinnen damit auf Rang 29.

Über ihren ersten Auftritt berichtet Eveline Ruth Kollenberg vom SV 64 Großenbrode trotz Erkrankung von einem „verpatztem Auftritt“. Die Vierte der Landesmeisterschaften verfehlte in der Altersklasse III knapp die 300 Ringe-Marke: „Ich konnte die Masse an Schützen und um mich herum mit gut 400 Zuschauern um die Mittagszeit mit Lärm und Lauferei hinter uns kaum ertragen.“ Obwohl sie unter 111 Schützinnen Vorletzte wurde, will sie mit ihrem Ehemann Rolf auch 2019 dabei sein. Rolf Kollenberg erreichte fast exakt mit 313,2 Ringen sein Bronze-Resultat der Landesmeisterschaften. In Dortmund belegte er den 65. Rang.