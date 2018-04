Briefwahl in Eutin und Süsel hat begonnen

von Alexander Steenbeck

09. April 2018, 16:06 Uhr

Für die Kommunalwahlen in der Stadt Eutin und in der Gemeinde Süsel am 6. Mai können die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Wahlberechtigt für die Kommunalwahl sind alle deutschen Staatsangehörigen sowie alle Unionsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Wochen eine Wohnung in der Stadt Eutin beziehungsweise Gemeinde Süsel innehaben, dort gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Die Wahlbenachrichtigungen, die nicht mehr als Karte, sondern als Brief versandt werden, gehen allen Wahlberechtigten bis zum 16. April zu, hieß es gestern laut Mitteilung.

Auf der Rückseite befindet sich der Antrag für die Briefwahl. Die Briefwahl kann persönlich im Briefwahlbüro oder schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) beantragt werden. Auch eine Beantragung über das Internet ist möglich. „Folgen Sie hierzu den Hinweisen auf der Startseite unter www.eutin. de“, hieß es aus dem Eutiner Rathaus. Eine telefonische Beantragung ist jedoch nicht möglich.

Wer für jemand anderen die Briefwahlunterlagen abholen möchte, benötigt eine Vollmacht. Und wer seine Stimme bereits jetzt abgeben möchte, kann dies direkt im Briefwahlbüro erledigen. Briefwahlunterlagen können bis einschließlich 4. Mai, 12 Uhr, beantragt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wahlberechtigte dafür verantwortlich ist, dass der Wahlbrief rechtzeitig (6. Mai, 18 Uhr) das betreffende Wahllokal erreicht.

Das Briefwahlbüro befindet sich in der Albert-Mahlstedt-Straße 13 in Eutin und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr; montags bis donnerstags 14 bis 15.30 Uhr. Telefonisch ist das Briefwahlbüro unter 04521/793216, per E-Mail unter e.magiera@eutin. de zu erreichen.

Süseler können die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl auch im Bürgerbüro im Rathaus Süsel, An der Bäderstraße 64, abholen oder direkt dort ihre Stimme abgeben. Weitere Infos unter Tel. 04521/793227 oder per E-Mail an s.kirscht@eutin.de.