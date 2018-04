Breitband in Plön: Startschuss in den Sommerferien

von Michael Kuhr

Nach dem Flop mit der Deutschen Glasfaser und dem Zeitverlust nimmt die Stadt Plön nun einen zweiten Anlauf in Sachen Breitband in der Kreisstadt. Ingo Eitelbach, Vorstand der Stadtwerke Plön, rechnet damit, dass in den Sommerferien die Datailplanungen beginnen: „Wenn alles gut läuft, dann könnte noch in diesem Jahr der erste Spatenstich in Plön erfolgen“, freute er sich. Das hänge von dem Erfolg der Kundengewinnung aber auch von der Verfügbarkeit von Tiefbauunternehmen ab.

Dabei hat das Projekt eigentlich schon längst begonnen: Im Steinbergweg seien bereits Leerrohre für die Glasfaserkabel verlegt worden. Bei der anstehenden Baumaßnahme in der Ulmenstraße werde auch gleich ein Leerrohr für Glasfaser in den Boden eingebracht, um einen späteren Aufriss der Straße zu vermeiden. Die Kundenakquise soll in der zweiten Jahreshälfte in Plön erfolgen. Dann, so hofft Eitelbach, sollen auch die Verhandlungen über die Fremdfinanzierung abgeschlossen sein.

Die Stadtwerke Plön werden mit 70 Prozent und die Stadtwerke Eutin mit 30 Prozent an dem Projekt beteiligt sein. Eitelbach: „Träger ist die Stadt Plön mit 100 Prozent.“ Die Stadtwerke Eutin bringen ihre Erfahrungen ein, die sie bisher mit dem schnellen Internet gesammelt haben. Der Glasfaseranschluss wird auf Wunsch meist grabenlos direkt bis ins Haus geliefert. In einem Aktionszeitraum ist der Anschluss kostenfrei, danach geht er ins Geld. Die Stadt müsse noch in Ausbaugebiete eingeteilt werden. Zudem versprach Ingo Eitelbach ein professionelles Marketing.

Glasfaser wird in Plön für Telefon, Internet und Fernsehen aus einer Hand sorgen. In Plön, so Eitelbach, werde auch ein persönlicher Service direkt vor Ort bereitgehalten. Zu den Preisen konnte Ingo Eitelbach nur so viel sagen: „Sie sind marktüblich.“ Der Anschluss ans Haus sorge für eine Wertsteigerung der Immobilie.

Frank Evers (FWG) wollte wissen, ob tatsächlich keine öffentlichen Gelder in den Aufbau des Plöner Glasfasernetzes fließen. Das bestätigte Bürgermeister Lars Winter: „Wir haben bereits 50 Mbit-Leitungen in der Stadt.“ Und die dürfen nicht gefährdet werden. Doch Glasfaser biete mindestens die doppelte Schnelligkeit.