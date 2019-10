Grebin : Branschutz ist auf Jahre sichergestellt

Neues Feuerwehrfahrzeug an die Ortswehr Grebin übergeben. Wer sparsam ist, kann sich auch was leisten...

von Michael Kuhr

04. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Grebin | Seit 95 Jahren existiert die Freiwillige Feuerwehr Grebin, damals ausgerüstet mit einer von Pferden gezogenen Handdruckspritze. Der Kontrast zu damals konnte mit der Übergabe des neu angeschafften HLF 10 an die Grebiner Ortswehr nicht größer sein. Bürgermeister Gerhard Manzke bezeichnete die Übergabe des Fahrzeugs als Quantensprung für die Grebiner Wehr.

„Wer sparsam lebt, der kann sich so etwas leisten“, meinte der Bürgermeister und lobte die vorherigen Gemeindevertretungen, die mit der rechtzeitigen Bildung einer jährlich aufgestockten Rücklage die Anschaffung des neuen Fahrzeuges ohne größere Belastung des laufenden Haushaltes möglich gemacht haben.

Mit der Übergabe geht eine mehrjährige Planungsphase zu Ende. Begonnen hatte es 2016 mit der Aufstellung eines Bedarfsplanes für die Gemeinde, dann folgte mit Hilfe der Firma Sofa (Sonderfahrzeuge) die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und letztlich die Ausschreibung, die mit der Auftragserteilung an die Firma Ziegler endete. Die Kosten von 285.000 Euro wurden um 4.310 Euro unterschritten, so dass bei einem Zuschuss von 65.000 Euro von der Gemeinde 215.690 Euro zu bezahlen waren.

Manzke dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, besonders lobte er aber die Grebiner Feuerwehrkameraden, die in Eigenleistung durch Tieferlegung des Fußbodens und den Einbau neuer Tore die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass das neue Fahrzeug in das Gerätehaus hinein passt. Wenn jetzt noch der geplante Anbau fertig wird, dann ist die Grebiner Ortswehr auf Jahre hinaus gut aufgestellt, so Manzke.

Amtswehrführer Frank Schnathmeier bezeichnete das neue Fahrzeug mit Gruppenkabine und 2000 Liter Wassertank als einen Meilenstein, der den Brandschutz in Grebin auf Jahre sicherstellen werde. Er hoffe, dass das Grebiner Beispiel bei der Beschaffung mittels Rücklagenbildung Schule machen werde.

Als Schlussredner bedankte sich der Ortswehrführer Kurt Scharmukschnis bei der Gemeindevertretung für die Anschaffung des neuen Fahrzeuges für die Grebiner Ortswehr. Die Grebiner Blauröcke sind mit 36 aktiven Feuerwehrleuten sehr gut aufgestellt und die Ausrüstung des neuen HLF 10 stelle nicht nur den Brandschutz, sondern auch die Hilfeleistung bei Unfällen auf viele Jahre sicher. Bereits auf der Fahrt zum Einsatzort können jetzt schon die Atemschutzgeräte angelegt werden und somit ist man beim Eintreffen vor Ort sofort einsatzfähig.