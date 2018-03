Brandstiftung in Benz „war eine schöne, runde abgesprochene Sache“

von Alexander Steenbeck

22. März 2018, 16:50 Uhr

Dass es Brandstiftung war, steht außer Frage. Aber die Frage, ob Peter F. seinen guten Bekannten Michael K. beauftragt hat, sein Haus anzuzünden, um die Versicherungssumme zu kassieren, ist weiterhin zu klären. Auch beim zweiten Verhandlungsstag im Prozess gegen den 43 Jahre alten Hausbesitzer und seinen 33-jährigen Kumpel vor dem Lübecker Landgericht standen die gegenläufigen Aussagen der beiden Angeklagten im Fokus. Während F. eine Anstiftung zur Brandstiftung wie eine gesamte Tatbeteiligung bestritt, hatte K. seine Rolle heruntergespielt.

Das Einfamilienhaus in Benz wurde am 24. August 2016 ein Raub der Flammen. Ermittler fanden schnell heraus, dass ein Einbruch nur vorgetäuscht, es Brandstiftung war. Aufgrund von Fingerabdrücken ermittelte die Kripo Mirko L. Dieser stand bereits im Juni 2017 vor Gericht und hatte die Tat zugegeben. Das Urteil: vier Jahre und neun Monate.

Obwohl der Eutiner im Prozess gegen Peter F. und Michael K. die Aussage verweigerte, kamen seine Geständnisse gestern wieder auf den Tisch. Ein Kripobeamter berichtete über die Aussagen von L. Dieser sei angesichts seiner Geldsorgen von K. angesprochen worden, ob er nicht das Haus von F. anzünden möchte. Dieses sei F. zu klein geworden.

L. habe spontan eingewilligt. Am 24. August 2016 sei er Zuhause von K. – seinem Arbeitskollegen – abgeholt worden. Während K. vor dem Benzer Haus den Rasen mähte, habe sich L. drinnen umgesehen – einen Schlüssel hätte K. von Peter F. erhalten. Drei Kanister Kraftstoff seien bereitgestellt gewesen. L. berichtete außerdem davon, dass er von K. einen Schraubenzieher erhielt, um ein Fenster aufzuhebeln und damit einen Einbruch vorzutäuschen. Bis zum Anbruch der Dunkelheit habe er im Haus deshalb auch Schränke geöffnet und Dinge herausgeholt. Der Komplize fuhr indes von dannen. Mirko L. habe außerdem von K. im Auftrag von F. die Order erhalten, den Dachstuhl in Brand zu setzen, um möglichst großen Schaden anzurichten. Beim entzünden des verschütteten Sprits gab es jedoch eine Detonation. Die Druckwelle schleuderte L. an die Haustür. Er blieb aber unverletzt und setzte sich durch die Felder in Richtung Eutin ab. Das hatten auch die Ermittler herausgefunden. Der Komplize fischte ihn dann unplanmäßig wieder auf. Eigentlich hätte er mit einem Fahrrad fliehen sollen, rief aber K. an und bat um Abholung in der näheren Feldmark.

Die Brandstiftung in Benz „war eine schöne, runde abgesprochene Sache“, sagte Kai Schröder, der Richter aus dem Prozess gegen Mirko L., gestern im Zeugenstand. In den Aussagen des Angeklagten habe er damals keine Widersprüche gesehen. „L.s Geständnis war extrem rund“, sagte Schröder. Auch zu den Aussagen von Michael K. wurde Schröder befragt. Dieser erinnerte sich daran, dass K. laut

L. gesagt haben soll, dass der Dachstuhl brennen müsse, sonst sei das kein richtiger Versicherungsfall.

Für die Brandstiftung habe Peter F. 6000 Euro ausgelobt, hatte Mirko L. bei Polizei und vor Gericht ausgesagt. Die Summe hätten sich er und Michael K. teilen sollen. Doch K. – seit Januar 2017 wegen Raubes in Untersuchungshaft – forderte angeblich einen Löwenanteil für sich – 4000 Euro.

K. hatte ausgesagt, dass er dem Onkel von Mirko L. bei zwei Treffen bei sich in Pönitz jeweils Umschläge mit Geld übergeben habe. Der Onkel stritt dies vor der Polizei ab, nicht jedoch die Treffen in Pönitz. Auch L. hatte vor einem Jahr ausgesagt, nie Geld für seine Tat von F. oder K. erhalten zu haben.

Ein Nachbar der Familie F. trat gestern ebenfalls in den zeugenstand. Manfred P. habe lockeren Kontakt mit Peter F. gehabt. „Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen“, sagte P. gestern. Sein Nachbar habe ihm von Streitigkeiten mit einem ehemaligen Mieter des Hauses berichtet, so P. Diesen Mieter habe P. in der Brandnacht auf der Straße gesehen, als dieser Fotos vom brennenden Haus machte. „Das hat mich befremdet“, sagte P.

F. hatte beim ersten Prozesstag ausgesagt, es habe „keine gütliche Trennung“ mit den Vormietern des Hauses gegeben. Der Mann dieser Familie sei zudem ein Bekannter des Brandstifters Mirko L. gewesen. Peter F. hatte außerdem bei seiner Vernehmung ausgesagt, er hätte einst auch den Wagen einer Brandsanierungsfirma vor dem Benzer Haus stehen gesehen – eine Verbindung zu Michael K., der bei einer solchen arbeitet? Der damals ermittelnde Kripobeamte sprach gestern „von einem besonderen Fall“.

Unklar blieb auch gestern, wer die Benzinkanister bereitstellte. Laut L. standen sie bereits in der Küche. Laut K. habe er diese für L. am Haus bereitgestellt.

Die Verhandlung wird am 29. März fortgesetzt.