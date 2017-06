Brandstifter von Benz muss fast fünf Jahre hinter Gitter

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Regungslos nahm er das Urteil entgegen: Vier Jahre und neun Monate muss der Brandstifter von Benz hinter Gitter. Der 22-Jährige hatte am 24. August 2016 in einem Einfamilienhaus in Benz Feuer gelegt. Dazu hatte ihn Hausbesitzer Peter F. angestiftet, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau im Urlaub war und letztlich die Versicherungssumme aus dem Schaden – rund 260 000 Euro – kassieren wollte.

3000 Euro sollte Mirko L. für seinen Job bekommen – so viel wie sein Komplize, der den „Auftrag“ an Land gezogen hatte. Doch das Geld habe er nie gesehen, sagte Mirko L. gestern vor Lübecker Landgericht aus. Dabei hätte er die Summe angesichts von rund 11 000 Euro Schulden dringend benötigt.

Die Schulden zwangen den smart wirkenden Angeklagten noch zu einer zweiten Tat, die die Ermittler schließlich auf seine Spur führten: Am 7. Januar dieses Jahres überfiel Mirko L. mit einem Komplizen in Lübeck den Ex-Freund seiner damaligen Freundin. L. schlug das asthmakranke Opfer zwei Mal mit mit einem Teleskopschlagstock, erbeutete ein rund 900 Euro teures Handy, eine Uhr sowie rund 450 Euro Bargeld und eine EC-Karte. Mit letzterer hob der damals 21-Jährige an einem Geldautomaten 1000 Euro ab. Die Beute teilten sich die beiden Räuber und L.s Freundin.

Fingerabdrücke aus dem Überfall waren identisch mit einigen im Brandhaus – schnell war Mirko L. ermittelt. Der Eutiner war am 24. August 2016 Zuhause von seinem Komplizen – einem Arbeitskollegen – abgeholt worden. Dieser mähte dann vor dem Benzer Haus zum Schein den Rasen, während sich L. drinnen umsah – einen Schlüssel hatte der Komplize vom Hausbesitzer erhalten. Drei Kanister Kraftstoff standen bereit, L. erhielt noch einen Schraubenzieher, um ein Fenster aufzuhebeln und damit einen Einbruch vorzutäuschen, während der Komplize von dannen fuhr. Der Angeklagte hatte Order erhalten, den Dachstuhl in Brand zu setzen, um möglichst großen Schaden anzurichten. Beim Entzünden des verschütteten Sprits gab es eine Detonation. Die Druckwelle schleuderte L. an die Haustür. Er blieb aber unverletzt und setzte sich durch die Felder in Richtung Eutin ab. Der Komplize fischte ihn dann „nach Benzin stinkend“ wieder auf, sagte ein Kripobeamter gestern vor Gericht. So hatte ihm L. die Tat gestanden. Für die Polizei sind die Fälle inzwischen abgeschlossen; alle Beteiligten müssen sich nun vor Gericht in gesonderten Verfahren verantworten.

Für seine Taten forderte die Staatsanwaltschaft gestern insgesamt sieben Jahre Haft. Während die Brandstiftung „stümperhaft ausgeführt“ worden sei, habe der Überfall in Lübeck „erhebliche kriminelle Energie“ gezeigt, so Staatsanwältin Sondag.

Mirko L.s Anwältin plädierte dafür, „deutlich unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß zu bleiben“. Der 22-Jährige sei geständig, habe zur Aufklärung aller Taten beigetragen und sich bei seinem Raubopfer entschuldigt. Zudem sei Mirko L. noch sehr jung, so seine Anwältin.

Und vielleicht aus diesem Grund blieb das Gericht unter dem Vorsitzenden Richter Kai Schröder hinter dem geforderten Strafmaß zurück. „Sie können das Urteil für milde halten – das ist es auch“, sagte Schröder. Mirko L. sei „gerade dem Jugendstrafrecht entwachsen“, das Urteil nun „die letzte Chance“, die L. habe, warnte Schröder. Bei nächsten Vergehen würden die Strafen höher ausfallen, so der Richter.

In der Haft möchte L. eine Ausbildung zum Autolackierer beginnen. Richter Schröder riet ihm, sich einen Spiegel zu kaufen und täglich hineinzuschauen – „dann sehen Sie, wer für ihre Haftsituation verantwortlich ist.“

von Alexander Steenbeck

erstellt am 19.Jun.2017 | 14:47 Uhr