„Bounty“ kommt an die Schwimmhalle

Das lange Diskutieren um den Standort des beliebten Holzspielschiffes „Bounty“ hat ein Ende: Nach nochmaligem Anhören aller Argumente hat der Bauausschuss am Mittwochabend mit sechs zu fünf Stimmen den Antrag der FDP (am Schloss stehen lassen) abgelehnt und dem CDU-Antrag (versetzen an die Schwimmhalle) zugestimmt.

Wie lange die Bounty noch am Schloss steht, ist offen. „Wir werden den Beschluss schnellstmöglich umsetzen“, sagte Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt gestern auf Nachfrage dazu. Bürgermeister Carsten Behnk hatte vorab darauf hingewiesen, dass Eutin schon jetzt Rechtsbruch begehe, da die temporäre Genehmigung der Denkmalschutzbehörde nur bis Ende Oktober galt. „Ich bitte Sie, wieder Vernunft einkehren zu lassen“, appellierte Behnk an die Mitglieder. In der Mai-Sitzung hatte der Ausschuss nach langem Hin und Her beschlossen, mit einer Entscheidung über den Standort zu warten, bis Sabine Kling (Ansprechpartnerin Innenministerium) und Landeskonservator Michael Paarmann zu einem Gespräch kommen und die Höhe der möglichen Rückzahlungsforderung bekannt ist. Beides konnte Behnk beantworten: „Paarmann ist gar nicht der richtige Ansprechpartner und Sabine Kling lehnt es ab, für solche Kleinigkeiten zu kommen.“ Außerdem sei man in Kiel extrem verwundert und angesäuert über „das Hinauszögern“ und kündigte an, die gesamte Förderung für die Stadtbucht zurückzuziehen, so Behnk, der mit beiden Mitte Mai gesprochen hatte.

Die FDP hielt dennoch an ihrem Antrag fest, die Bounty am Schloss zu belassen – „ich habe nie eine so kinderreiche Stadtbucht gesehen“, sagte Marius Winkler (FDP). Auch sehe er durchs Schiff keine Beeinträchtigung des Denkmals.

Bernd Ditscher (CDU) machte das Dilemma deutlich: „Wir möchten den Menschen ja helfen. Aber egal, wie abgestimmt wird, es wäre rechtswidrig und der Bürgermeister kassiert das Ding ein.“ Jens-Uwe Dankert (FDP) bekräftigte: „Wir sind doch für die Menschen da, riskieren wir doch mal was.“ Behnk konnte „den Aufruf zum Ungehorsam“ nicht fassen: „Es ist als haben wir schon blutige Knie und laufen trotzdem weiter vor die Wand. Wir müssen uns doch fragen,

ob es Sinn macht.“ Damit mehrere Ausschussabende zu füllen, bei eindeutiger Rechtslage, sei nicht angemessen.

von Constanze Emde

erstellt am 09.Jun.2017 | 00:38 Uhr