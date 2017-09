Boulemeister aus Verlegenheit

vergrößern 1 von 2 Foto: Dobkowitz (2) 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 26.Sep.2017 | 10:58 Uhr

Zwei Dutzend Schönwalder hatten am Sonntag nach dem Gang ins Wahllokal noch mehr vor. Sie spielten zum zweiten Mal den Schönwalder Boulemeister aus. Den Wanderpokal hielten am Ende Andreas Schulenburg und Guido Hamer in Händen. Beide waren nur aus Verlegenheit angetreten, da eine Mannschaft am Morgen die Teilnahme abgesagt hatte. So wäre der Spielplan mit zwei Gruppen aus sechs Teams nicht mehr aufrecht zu halten gewesen. Schulenburg wollte als Veranstalter außer Konkurrenz starten, aber da widersprachen die Turnierteilnehmer.

Das Ergebnis zeigte: Die späteren Meister hatten die Kugeln nicht das erste Mal in der Hand. Ungeschlagen wurden sie Gruppensieger. Insgesamt erreichten ihre Gegner nur 17 Punkte. Sechs davon nahmen ihnen die Vorjahressieger Matthias Stoll und Heiko Finke ab. Die mussten sich im Spiel um den dritten Platz Patricia und Jörg Boumann, unterstütz vom vierjährigen Sohn Kalle, mit 13:10 geschlagen geben. Mit dem gleichen Ergebnis setzten sich Schulenburg und Hamer gegen die Sieger zweiten Gruppe durch.

Susanne und Rainer Utes waren bereits 2016 dabei, aber in verschiedenen Teams. Den Sieg hatten sie bereits vor Augen, als sie 10:7 in Führung lagen. Dann gelang es den Siegern gleich mehrere Punkte zu machen und das Ruder so herumzureißen. Obwohl auf beiden Bahnen neben dem Dorfteich gespielt wurde, saß den Spielern zum Ende die Zeit im Nacken.

Länger als die Wahllokale geöffneten hatten, wurde dort in den beiden Gruppen gekämpft. Um nicht in die Dunkelheit zu spielen, wurde auf das eigentlich geplante Halbfinale verzichtet. Im Feld der Spieler waren auch zwei Kinder-Teams. Die Geschwister Lilly und Lena Schneider sowie Emilia und Lasse Stoll kämpften und nahmen ihren Gegnern bis zu sieben Punkte ab. Unter den Zuschauern, die vom Gemeindebeirat „Schönwalde aktiv“ auch mit Grillwurst und anderen Leckereien versorgt wurden, befanden sich auch „Spione“ aus der Nachbargemeinde Kasseedorf, in der es seit August ebenfalls eine Boulebahn gibt. Hier könnten sich im kommenden Jahr interessante Lokalderbys entwickeln.