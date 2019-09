Tourismus in der Holsteinischen Schweiz : Bosau und Plön im Gleichschritt

Schon elf Jahren laufende Zusammenarbeit soll jetzt um weitere fünf Jahre verlängert werden.

von Michael Kuhr

25. September 2019, 13:21 Uhr

Bosau/Plön | Die Stadt Plön und die Gemeinde Bosau gehen im Tourismus weiterhin im Gleichschritt. Die beiden Partner haben ihre seit elf Jahren laufende Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert.

Nach dem neuen Kontrakt, der ab 1. Januar 2021 Gültigkeit hat, werden sich die touristischen Öffnungszeiten im Bosauer Haus des Kurgastes verkürzen. Der Grund: „Es wird viel über das Internet gebucht“, so Eberhard Rauch vor der Gemeindevertretung.

So wird das Bosauer Tourismusbüro vom 15. Mai bis 30. Juni sowie 1. bis 15. September September freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet haben. Vom 1. Juli bis 31. August kommt der Sonntag von 10 bis 13 Uhr hinzu. Außerdem wird es Öffnungszeiten an Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten geben.

Mit dem neuen Vertrag erhöht sich das jährliche Entgeld der Gemeinde Bosau auf 24.300 Euro. In der Vertretung wurde diskutiert, ob eine Evaluierung nach zwei Jahren gut wäre, um den Vertrag zu justieren.

Birgit Steingräber-Klinke (SPD) signalisierte grundsätzliche Ablehnung der SPD-Fraktion. Es gebe in Bosau nur noch wenige Vermieter. Für die SPD komme ein Info-Säule, mit der neue Technik genutzt werden kann, in Frage. Dr. Joachim Rinke (FDP) sprach auch für eine Evaluierung des Vertrages nach zwei Jahren.

Frank Michael Sobieski (Grüne) gab zu bedenken, dass einige Vermieter planen, ihre Ferienwohnungen in Mietwohnungen umzuwidmen. Gerade deshalb sollte nach zwei Jahren die Möglichkeit zur Anpassung des Vertrages gegeben sein.

„Fünf Vertragsjahre sind wichtig für die Planungssicherheit der Stadt Plön“, sagte Jochen Veen (CDU). Für ihn sei es nicht wahrscheinlich, dass sich in zwei Jahren eine neue Vertragssituation darstelle. Der Dienstleistungsvertrag stehe im Mittelpunkt. Er sei wichtig für den touristisch geprägten Teil der Gemeinde am Großen Plöner See. Für die Rechtssicherheit von Gemeinde und Stadt sprach sich auch Cornelia Frerichs (BfB) aus. Und Jan Rohe (CDU) befand: „Die Weichen sind richtig gestellt und in unserem Sinne.“ So bekam Bürgermeister Rauch den Auftrag, die Evaluierung in den Vertrag einzubauen und mit der Stadt Plön als Vertragspartner abzustimmen.