Bosau macht weiter Schulden

Gemeindevertretung beschließt den neuen Haushalt und erhöht den Stand der Gesamtschulden um 233000 auf 1 161 000 Euro

von Michael Kuhr

27. März 2018, 21:15 Uhr

Die Kommunen in der Region schreiben in den vergangenen Jahren überwiegend „schwarze Zahlen“, haben positive Haushalte und können Geld in die Rücklagen packen. Das ist in Bosau anders: 233 000 Euro müssen aufgenommen werden, um den 8,2 Millionen Euro umfassenden Etat 2018 zu finanzieren – von Rücklagen keine Spur. Die Schulden summieren sich auf zusammen 1 161 000 Euro.

„Die Kredite müssen mittelfristig durch mehr Einnahmen abgezahlt werden“, sagte Bürgervorsteher Alfred Jeske (CDU). Bürgermeister Mario Schmidt (parteilos), er geht 2019 in Ruhestand, beruhigte und sah Licht am Ende des Tunnels: „Wir hatten in den Vorjahren noch höhere Defizite – sie werden weniger.“ So gebe die Gemeinde Geld für den Straßenbau (100 000 Euro), die Feuerwehren (13 600 Euro), neue Fenster im Haus des Kurgastes (8500 Euro), die zweite Rate für die Dunkersche Kate (25 000 Euro) oder für die Schule (29 500 Euro) aus.

Birgit Steingräber-Klinke (SPD) lobte die nach der Kommunalwahl beginnende papierlose Gremienarbeit, gab aber auch zu bedenken, keine weitere Möglichkeiten der Einsparung zu haben´: „Wir kommen um die Schuldenaufnahme nicht herum.“ Manfred Wollschläger (CDU) lobt, der Etat 2018 sei „schlank abgewickelt“ worden.

Lediglich Dr. Matthias Botzet (Grüne) vergoss sauren Wein: „Mit dem Haushalt wurde das entscheidende Ziel der Konsolidierung nicht erreicht.“ Andere Gemeinden hätten sich besser entwickelt. Auch der Kreis schreibe „schwarze Zahlen“.

Alfred Jeske (CDU) erinnerte Botzet an viele freiwillige Leistungen der Gemeinde Bosau. „Wir haben um jeden Euro gerungen und die Sparsamkeit im Blick gehabt“, erinnerte Dr. Joachim Rinke (FDP) an die Beratungen in den Ausschüssen.

„Der Kreis kann für Mehreinnahmen die Kreisumlage erhöhen, die Gemeinde hat solche Möglichkeiten nicht“, sagte Bürgermeister Mario Schmidt. Er empfahl Botzet Anträge zu stellen. Das machte auch ein „auf Wahlkampf gebürsteter“ Burkhard Klinke (SPD): „Die Grünen haben nicht einen einzigen Antrag gestellt. Das hier so pauschal in den Raum zu stellen ist ein bisschen dünn.“ In der Abstimmung zeigten sich die Grünen uneinheitlich. Dr. Charlotte Jurenz stimmte für den Etat, Dr. Matthias Botzet als einziger dagegen.

Wahlkampf-Charakter hatte auch der Antrag der SPD-Fraktion, die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde aufzuheben. „Die ungerechte Satzung kommt aus dem Jahr 2010 und wurde nie angewendet“, sagte SPD-Fraktionschefin Birgit Steingräber-Klinke. Die Landesregierung habe sich für den Verzicht dieser Satzung entschieden. Steingräber-Klinke forderte für alle den Straßenausbau zum Null-Tarif.

Manfred Wollschläger (CDU) erinnerte an die Maßnahmen am Löjaer Berg und am Bicheler Berg, bei denen die Satzung jeweils geprüft und die Maßnahme am Ende aufgegeben worden sei. Und so müssten die Kosten der Gemeinde generiert werden – am besten aus einer vorhandenen Rücklage. Es gebe keine Not, die Satzung aufzuheben, sah Wollschläger Bedarf an Erklärung von Fachleuten.

Das sahen auch Dr. Joachim Rinke (FDP) und Eberhard Rauch (CDU) so. Jochen Veen (CDU) stellte klar, dass es bei der Satzung nicht um die Unterhaltungen von gemeindeeigenen Straßen gehe. Die zahle die Gemeinde auch weiterhin. Für „Sparfuchs“ Dr. Matthias Botzet passte die Aufhebung der Satzung auch nicht zur schlechten Haushaltslage der Gemeinde Bosau. Für Bürgermeister Mario Schmidt ist Rechtssicherheit wichtig. Deshalb sollte die Satzung von Fachleuten überprüft werden.