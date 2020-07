Ausschuss überweist an Gemeindevertretung : Bosau ist ein neuer B-Plan östlich von Hutzfeld zu teuer

145.000 Euro sollen die Planungen östlich von Hutzfeld kosten, damit die Gemeinde Einfluss auf die Windkraftpläne nehmen kann.

von Michael Kuhr

21. Juli 2020, 09:31 Uhr

Bosau/Hutzfeld | Jetzt liegen die Kosten auf dem Tisch und sie sprengen offenbar die Finanzen der Gemeinde Bosau. Rund 145.000 Euro soll die Gemeinde mit allem drum und ran für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Gebiet der sogenannten Windeignungsfläche östlich von Hutzfeld bezahlen. Eine teure Tasse Tee, wie am Montag im gemeindlichen Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss nahezu übereinstimmend festgestellt wurde.

Mit dem B-Plan will die Gemeinde die Hand auf dem für Windenergieanlagen prädestinierten Gelände behalten und zumindest bei der Planung mitreden, hieß es noch vor Wochen. Deshalb wurde der auf dem Gebiet bestehende B-Plan aufgehoben und eine Veränderungssperre erlassen. Mittlerweile hat es das erste Gespräch des Bürgermeisters und der Fraktionsvorsitzenden mit einem möglichen Betreiber geben, das zweite steht im August an. Hier scheinen die doch aufgeregten Gemüter beruhigt worden zu sein.

Die CDU ging im Ausschuss am Montagabend sogar noch einen Schritt weiter: „Die Erstellung eines B-Planes für das Gebiet in Hutzfeld soll nicht weiter verfolgt werden, weil sie einfach zu teuer ist“, sagte Wolf-Heinrich Schumacher (CDU). Und er fand Fürsprache in den Ausschussmitgliedern Birgit Steingräber-Klinke (SPD) und Andreas Knapp (BfB), der allerdings die bereits verhängte Veränderungssperre für das Gebiet aufrecht erhalten möchte.

Damit scheint es zumindest bei den Bürgern für Bosau Diskussionsbedarf zu geben, weil mit Cornelia Frerichs Bosaus wohl schärfste Windkraft-Kritikerin eben aus dieser Fraktion kommt. Sie forderte zwar auch mit Blick auf das Geld Vorschläge der Bebauung von den Betreibern und hoffte, dass sich die Firma Denker-Wulf als ein Interessent auf die Wünsche der Gemeinde Bosau im Bereich östlich von Hutzfeld auch einlassen werde. Doch es gebe auch andere Interessenten, die vielleicht doch lieber ihre eigenen Wege gehen.

„Die 145.000 Euro für den B-Plan muss unter bestimmten Umständen nicht von den Windmüllern bezahlt werden“, stellte Birgit Steingräber-Klinke klar. Bei den ohnehin schon hohen Ausgaben der Gemeinde Bosau sei das zu überlegen. Schließlich gebe es für Betreiber von Windkraftanlagen bereits grundsätzlich hohe Auflagen, die erfüllt werden müssten. „Wir sehen den Klimawandel und das Erfordernis, dass etwas dagegen gemacht werden muss“, so die SPD-Frau. So müsse auch Windkraft ermöglicht werden.

Anders sieht es Dr. Joachim Rinke: „Die 145.000 Euro werden der Gemeinde nicht zur Last fallen.“ Schließlich könnte der Ausschuss jeden einzelnen weitern Schritt beschließen und somit die Kosten im Griff behalten.

Frank-Michael Sobieski (Grüne) forderte die Überlegung, ob politischer Einfluss auf das Vorhaben genommen werden solle. Und Holger Marohn (FDP) meinte, dass sich an der Frage der Windkraft die Gemeinde Bosau nicht spalten lassen sollte. Der B-Plan sei eine Chance, den Fuß in die Tür zu stellen und mit den Betreibern zu reden. Jetzt wird sich die Gemeindevertretung wieder damit befassen.