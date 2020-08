Plön : Bolzplatz wird zu einer „grünen Lunge“

Das Einheitsbuddeln soll in diesem Jahr an der Straße Övelgönne stattfinden. Jugendliche müssen auf eine Dirt-Bahn warten.

von Achim Krauskopf

17. August 2020, 12:16 Uhr

Plön | Die Stadt Plön möchte sich nach dem Erfolg 2019 auch in diesem Jahr am „Einheitsbuddeln“ beteiligen. Allein, die Zahl geeigneter Flächen, auf denen Einwohner ihren ganz persönlichen Baum pflanzen könnten, ist sehr begrenzt. Einstimmig folgte der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) dem Vorschlag der Verwaltung, den Bolzplatz an der Straße Övelgönne in eine „grüne Lunge“ zu verwandeln.

Umweltfachkraft Beate Duwe, seit einigen Monaten Mitarbeiterin im Rathaus, sei der Bolzplatz aufgefallen, erläuterte Bürgermeister Lars Winter. Ursprünglich habe der Kinder- und Jugendrat angefragt, ob sich dort eine „Dirt-Bahn“ für Mountainbiking realisieren lasse. Im Flächennutzungsplan sei das Areal als Festwiese ausgewiesen. Für eine Dirt-Bahn hätte die Verwaltung in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises (UNB) und dem Kreisbauamt einen Bebauungsplan in die Wege leiten müssen. „Das ist nicht einfach nur ein bisschen ,Hin-und-Her-Baggern‘ und überschreitet das, was wir vorhaben“, verwies Winter auf die aufwendige Bürokratie.

Für die Dirt-Bahn müsse man einen anderen Platz finden, der einfacher zu gestalten sei. Dr. Inge Unbehauen (Grüne) schlug vor, den Bolzplatz in Stadtheide Richtung Niederkleveez in Augenschein zu nehmen. Doch dort trainiert laut Winter der TSV. Umweltbeauftragter Achim Kuhnt appellierte daran, größer zu denken und langfristig nach einer weitläufigeren Fläche am Ortsrand zu suchen, wo Plöner als Ausgleich zu Baumaßnahmen Bäume pflanzen können: „Es muss eine große Lösung sein.“

Nach Duwes Worten werde man diesmal nur bestimmte und geeignete Bäume zulassen und auf die Auswahl des Grüns achten. „Wir werden auch wieder Bäume verkaufen“, kündigte Plöns Bürgermeister Lars Winter vor dem Ausschuss an.