Aus den Vereinen : Bogenschießen und Frisbee

TV Grebin erweitert sein Angebot um zwei weitere Sportarten.

von Harald Klipp

13. August 2019, 17:56 Uhr

Grebin | Der TV Grebin erweitert sein Sportangebot. Am Donnerstag ist der erste Übungsabend für Ultimate Frisbee geplant, am Sonntag feiert Bogenschießen im TV Grebin Premiere. Ultimate Frisbee sei ein Laufspiel, bei dem sich zwei Teams mit jeweils sieben Spielern gegenüberstehen. „Gespielt wird in Deutschland in der Regel auf einem Feld von der Länge und der halben Breite eines Fußballfeldes. An den langen Enden des Spielfeldes befinden sich wie beim American Football zwei 15 bis 20 Meter tiefe Endzonen. Ziel des Spieles ist es, durch Zupassen, ohne mit der Scheibe in der Hand zu laufen, sie in der gegnerischen Endzone zu fangen und damit einen Punkt zu erzielen“, erläutert der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Person in Scheibenbesitz habe zehn Sekunden Zeit weiterzuspielen, für sie ist dabei nur ein Sternschritt erlaubt. Je nach Turnier werde auf 13, 15 oder 17 Punkte oder auf eine vorher bestimmte Zeit gespielt. Nach jedem Punkt dürfen beliebig viele Spieler ausgewechselt werden. Ultimate Frisbee startet am Donnerstag, den 15. August um 17 Uhr auf den B-Platz des TV Grebin.

Am Sonntag um 17 Uhr nimmt der TV den Übungsbetrieb im Bogenschießen auf. Der Bogensport werde zunehmend zum Trendsport - aus gutem Grund, denn beim Bogenschießen werden Körper und Geist in Einklang gebracht. Beim Schießen könne man den Alltagsstress hinter sich lassen. Intuitives Bogenschießen werde auch als Achtsamkeitstraining genutzt. Konzentration sei eine Art der Stressbewältigung. Die Bewegungsabläufe beim Bogenschießen stärkten zudem die Rückenmuskulatur. Das Bogenschießen werde in einem Unterrichtskurs vom 18. August bis 20. Oktober von 17 bis 19 Uhr, in zehn Doppelstunden á 120 Minuten jeweils sonntags auf dem Sportgelände des TV Grebin geschult. Um Anmeldung unter info@tvg-1927.de werde gebeten.