Bösdorf wieder in Abstiegsgefahr

Fußball-Kreisliga: 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Neustadt / Entscheidender Treffer von Nico Hinterleutner

von Harald Klipp

03. Mai 2018, 10:40 Uhr

Nach einem völlig unnötigen 0:1 (0:0) gegen den TSV Neustadt muss der SV Fortuna Bösdorf weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Ost bangen. „Wir machen immer wieder die gleichen Fehler in der Defensive. Da sind wir in den entscheidenden Momente zu unclever, ebenso im Abschluss“, ärgert sich Trainer Ismet Nac.

Über weite Strecken fehlte den Gastgebern der Biss und der erkennbare Wille, die Partie für sich zu entscheiden. Die Fortuna kam gegen stark ersatzgeschwächte Gäste trotzdem zu Chancen. Vor dem Wechsel vergab Pascal Böcker die große Chance zur Führung. Zunächst scheiterte er am Neustädter Keeper Sebastian Staschik, ehe er den Nachschuss am Tor vorbei setzte (27.). Viel mehr bekamen die wenigen Zuschauer in der ersten Hälfte nicht geboten.

Auch nach der Pause plätscherte die Partie zunächst dahin. Viele Ungenauigkeiten prägten das Spiel auf beiden Seiten. Die erste Großchance ging auf das Konto der Gäste. Der eingewechselte René Böcker blockte den Schuss von Nico Hinterleutner auf der Bösdorfer Torlinie (75.).

Der einzige Treffer der Partie fiel im Anschluss an eine Bösdorfer Ecke. Neustadts Jan-Hendrik Malzkeit fing den Ball ab und schlug ihn nach vorn. Zwei Bösdorfer Abwehrspieler schauten zu, wie Tim Bergmann den Ball aufnahm und den freistehenden Nico Hinterleutner bediente. Der ließ dem Bösdorfer Torhüter Marco Bethke aus zehn Metern keine Chance (81.).

In den Schlussminuten entwickelte die Heimmannschaft mit dem Rücken zur Wand doch noch den lange vermissten Offensivdrang. Tim Schröder köpfte eine Kaun-Ecke aus sechs Metern knapp am Tor vorbei (86.). In der Schlussminute flog Schröder in einen Freistoß von Kim Kaun und köpfte den Ball erneut knapp daneben.