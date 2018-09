Böger-Stiftung hat Mietvertrag mit Naturpark längst gekündigt

von Michael Kuhr

27. September 2018, 14:52 Uhr

Wende um die Zukunft des Naturparkhauses im Uhrenhaus am Standort Plön: Die Marius-Böger-Stiftung hat den Mietvertrag mit dem Naturparkverein längst gekündigt und will sogar die Durchsetzung der Kündigung betreiben. Das teilte Thea Daubitz, Geschäftsführerin des Naturparkvereins, gestern mit.

Der Naturparkverein unterhält seit 1998 das Info-Haus in Plön. Die Kosten werden gemeinschaftlich von den Mitgliedskommunen getragen. Aufgrund des schwelenden Rechtsstreites mit der Marius-Böger-Stiftung und die Diskussion innerhalb des Vereins über seine Weiterentwicklung als Motor, Mentor und Koordinator für Umweltbildung und Naturerleben, haben sich die Mitglieder in mehreren Workshops über die Standortfrage des Naturpark-Hauses ausgetauscht.

Daubitz: „Vor allem vor dem Hintergrund mangelnder Gesprächsbereitschaft der Böger-Stiftung muss sich der Naturpark um Alternativen kümmern.“ Darüber hinaus gebe es im Uhrenhaus für den Ausbau der Umweltbildungsarbeit auf rund 150 Quadratmetern nur eingeschränkte Möglichkeiten. Der Bürobereich sei nur rudimentär vom Ausstellungsbereich abgeteilt und durch Störungen belastet. Die Raumfläche sei nicht erweiterungsfähig.

Die Möglichkeiten, im Außenbereich auf Flächen von Kooperationspartnern für Angebote der Umweltbildung zurück zu greifen, seien nur beschränkt, so Daubitz weiter, die auch die fehlende Parkmöglichkeiten im Plöner Schlossgebiet bemängelte.

Der Naturpark wolle seine Personalkapazitäten nicht dauerhaft in rechtliche Auseinandersetzungen stecken. In der Eutiner Opernscheune gebe es halt ein größeres Raumangebot, vielfältige Möglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung, attraktive Angebote der Umweltbildung und die Aussicht auf ein unkompliziertes Mietverhältnis. Deshalb hätten sich Mitglieder und der Naturparkvorstand mit großer Mehrheit für einen Wechsel nach Eutin ausgesprochen.

Daubitz wertete es „als großartiges Angebot“, dass das Land zur Weiterentwicklung des Naturparks mit 500 000 Euro für die Einrichtung eines neuen, zukunftsorientierten Naturparkhauses in der Opernscheune dabei sei: „Diese Chance darf zum Wohle des Naturparks nicht verspielt werden.“

Bei den genannten Zahlen für den Auszug aus dem Uhrenhaus handelt es sich um „Worst-Case“-Zahlen, um die gegebenenfalls gestritten werden muss. Kosten für die Wiederherstellung des Uhrenhauses würden mit 60 000 Euro kalkuliert. Sie fielen laut Nutzungsvertrag nur bei einer Kündigung aus Gründen an, die der Naturparkverein zu verantworten habe. Schwelt hier ein neuer Rechtsstreit? Und: auch im Uhrenhaus falle ein Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten an.