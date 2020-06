Oldenburg/Sütel : BMW-Fahrer verwirrt und ohne Orientierung

39-Jähriger leistete sich verschiedene Verkehrsverstöße und wurde mit Großaufgebot schließlich in einem Kornfeld gestellt.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

11. Juni 2020, 13:35 Uhr

Oldenburg/Sütel | Gleich mehrere Notrufe gingen am Mittwoch ab 18.35 Uhr wegen eines Falschfahrers, der auf der A1 auf der Richtungsfahrbahn Hamburg nach Fehmarn unterwegs sein sollte, bei der Polizei ein. Es sollte sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen älteren, dunklen 3er BMW mit einem AUR-Kennzeichen handeln; das Fahrzeug habe zudem einen auffälligen Aufkleber auf der Heckscheibe gehabt. „Es stellte sich wenig später heraus, dass der Fahrer des BMW seinen Irrtum offenbar bemerkt, auf der Fahrbahn gewendet und die A1 an der Anschlussstelle Gremersdorf in unbekannte Richtung wieder verlassen hatte“, sagte ein Polizeisprecher.

„Wilde Sau“ auf einem Campingplatz

Doch ab 19.03 Uhr gingen bei der Polizei erneut zahlreiche Notrufe ein: Auf einem Campingplatz an der nahegelegenen Ostseeküste sei ein Pkw in rasender Fahrt umhergefahren, hatte verschiedene Menschen gefährdet und Wohnwagen beschädigt. Als Tatfahrzeug wurde auch hier der ältere BMW mit dem Kennzeichen des niedersächsischen Landkreises an der Nordsee genannt.

Wenig später wurde mitgeteilt, dass das beschriebene Fahrzeug den Campingplatz inzwischen schon wieder in unbekannte Richtung verlassen hatte. Daher wurden zu den bisher eingesetzten Beamten noch weitere Einsatzkräfte und darüber hinaus ein Polizeihubschrauber in die Suche nach dem BMW eingebunden.

Ins Kornfeld geflüchtet

Um 19.53 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug auf einem Feldweg unverschlossen und ohne Kennzeichen in der Gemeinde Wangels entdeckt. In dem Fahrzeug befanden sich in einem Etui die Personalpapiere des Beschuldigten. Dieser wurde nach längerer Suche unter Einsatz des Hubschraubers und eines Diensthundes in einem Getreidefeld kauernd aufgefunden.

Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen Mann aus Ostfriesland, der äußerlich unverletzt, jedoch verwirrt und ohne Orientierung war. Der 39-jährige wurde nach ärztlicher Untersuchung in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Ermittlungen zu den vorausgegangenen Verkehrsdelikten hat das Polizeirevier Heiligenhafen übernommen. Hinweise von Zeugen und Geschädigten werden dort unter Tel. 04362/50370 entgegengenommen.





Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?