Blutspenden in Zeiten von Corona

Zu einem kurzfristig von Süsel nach Sielbeck verlegten Blutspendetermin am Montagnachmittag kamen mehr Freiwillige als erwartet

von Achim Krauskopf

17. März 2020, 19:20 Uhr

Sielbeck | Der Anblick ist in Zeiten von Corona selten geworden: Auf dem Parkplatz des gelegenen Ukleifährhauses am Ufer des Kellersees ist fast kein Platz mehr frei. Dabei hat das Restaurant am Montag Ruhetag, und Versammlungen sind ja eigentlich untersagt.

Die Erklärung: Der Blutspendedienst Nord-Ost hat zum Blutspenden gebeten. Sielbeck war einer von insgesamt vier Orten in Schleswig-Holstein und Hamburg, an denen Blutspendeaktionen stattfanden – allen durch die Corona-Epidemie ausgelösten Restriktionen zum Trotz Für die Organisatoren gab es ein überraschend positives Ergebnis, wie Till Quint vom Blutspendedienst dem Ostholsteiner Anzeiger sagte.

Das Ukleifährhaus war sehr kurzfristig als Ort für eine Blutspende gewählt worden: Eigentlich sollte der Termin in Zusammenarbeit mit dem dortigen Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in der Süseler Schule stattfinden. „Die Schule stand uns durch eine Verfügung des Landes plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Da haben wir einen anderen Raum in der Region gesucht und das Ukleifährhaus gefunden“, berichtete Quint. „Der Betrieb hat montags Ruhetag und die Betreiber haben gesagt, das passt gut.“

Die in Süsel registrierten Spender wurden Freitag angeschrieben und auf die Verlegung nach Sielbeck hingewiesen. Quint sagt zwei Stunden nach Beginn der Aktion: „Süsel ist mit durchschnittlich 200 Spendern sehr gut besucht, wenn wir heute hier 100 bekommen, ist es gut.“

Tatsächlich kamen 121 Spendenwillige, darunter sieben Erstspender. Ähnlich gut sei es in Viöl (196 Spender, zehn Erstspender) und Itzehoe (68 Spender, 25 Erstspender ) gelaufen. Und in einer Hamburger Firma hätten 55 Mitarbeiter Blut gespendet, 43 davon zum ersten Mal.

„Wir sind dringend auf Blutspenden angewiesen“, sagt Till Quint, der zugleich große Freude über eine offensichtlich große Spendenbereitschaft bekundete – in Zeiten, in denen die Furcht vor einer Corona-Infektion die Spendenwilligen abschrecken könnte. Die Blutspendetermine seien vom Innenministerium ausdrücklich genehmigt worden.

Und wie wird sichergestellt, dass die Spendenorte nicht zur Verbreitung von Coronaviren beitragen? Am Eingang des Ukleifährhauses wartet auf Spender die Aufforderung, sich gründlich die Hände zu desinfizieren, zugleich wird ihre Körpertemperatur gemessen. Danach erfolgt die Blutabnahme nach dem üblichen Prozess und hygienischen Standard.

In Corona-Zeiten werde auf mehr Distanz zwischen den Spendern geachtet: „In Süsel haben wird immer zwölf Betten, hier sind es acht“, ergänzt Quint.

Wie immer würden alle Blutproben getestet, der sogenannte PCR-Test weise auf Infektionskrankheiten hin – also auch eine Corona-Infektion. Bei einer sehr frischen Ansteckung könne das auch daneben gehen, räumt Quint ein: „Ein Restrisiko bleibt immer“.

Bei einem auffälligen Testergebnis werde der Spender informiert mit der Aufforderung, sich zur weiteren Abklärung in ärztliche Behandlung zu begeben.

Zu den Spendern, die regelmäßig kommen und sich auch von Corona nicht abhalfen lassen, zählt Diedrich Asbach aus Eutin: „Es ist ein kleiner Pieks und hilft Menschen.“ Die Gefahr, sich dabei eine Corona-Infektion zu holen, sehe er jedenfalls nicht.

Der nächste Blutspende-Termin in dieser Region ist am Dienstag, 24. März, in Kasseedorf. Er findet in Zusammenarbeit mit dem DRK im Vereinsheim der Schwentine-Schützen, Sagauer Straße 48, von 16 bis 19.30 Uhr statt.