Blutspende bei der Kreiswehr

von Michael Kuhr

04. Mai 2019, 00:34 Uhr

Preetz | Es werden Blutspender für eine DRK-Aktion in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreisfeuerwehrverbandes in Preetz gesucht. Dort im Dänenkamp 3 findet die Veranstaltung am Donnerstag, 9. Mai, von 16 bis 19 Uhr statt. Das DRK, der Kreisfeuerwehrverband Plön und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost setzen ihre Kooperation zur Sicherstellung der Versorgung der regionalen Krankenhäuser mit Blutpräparaten damit fort. Die DRK-Blutspendedienste decken in Deutschland den Bedarf an Blutpräparaten zu 75 Prozent ab. Aus dem halben Liter Blut werden drei Präparate hergestellt, die für viele Patienten überlebenswichtig sind.