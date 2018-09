Plön : Blütenpracht erst wieder im Frühling

Elf Mitstreiter der Initiative Schönes Plön verbuddelten die Zwiebeln auf dem Grünstreifen an der Fegetasche.

23. September 2018, 01:13 Uhr

12 000 der 17 000 Blumenzwiebeln sind nun in der Erde: Am Sonnabend machten sich elf Mitstreiter der Initiative Schönes Plön auf und verbuddelten die Zwiebeln auf dem Grünstreifen an der Fegetasche. Der Rest soll bei einem weiteren Termin im Oktober folgen, erklärte Vorsitzender Raimund Paugstadt.

Wie berichtet, soll in Wellen wie bei einem Fluss im Frühjahr blauer Schneeglanz erblühen, danach blaue Krokusse, Sternhyazinthen und Anemonen, ergänzt durch Tulpen und Narzissen in weiß und zartgelb sowie durch blau blühende Prärie-lilie und eine Hyazinthenart. Gemäß den Plöner Farben alles in blau-weiß. Von Wind, Wetter und Regen ließen sich die Vereinsmitglieder nicht abschrecken. Sie hatten schon 2014 mit den Bepflanzungen im Stadtgebiet begonnen: „Wir tun was für Plön, und anfangs waren auch Nicht-Mitglieder dabei“, konstatierte Paugstadt. Nach seinen Worten machten viele Ältere mit. Andere bedauerten, den Verein nur finanziell, aber nicht (mehr) mit körperlicher Arbeit unterstützen zu können. Für eine Stärkung in Form von belegten Brötchen und Kaffee sorgte in der Pause der Betreiber des Imbiss an der Fegetasche.