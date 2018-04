Blues-Problem scheint gelöst

von Constanze Emde

26. April 2018, 00:05 Uhr

Im Streit um den Fischhändler auf dem Wochenmarkt parallel zum Blues-Fest im Mai gibt es nun anscheinend eine Lösung, wie der zuständige Fachbereichsleiter Martin Klehs im Schulausschuss unter Verschiedenes erklärte. Bei einem Besichtigungstermin habe sich am Samstagmorgen gezeigt, dass die von der Stadtverwaltung angestrebte Lösung, wegen Einhaltung der Rettungswege, nicht umsetzbar sei, so Klehs. Vor Ort haben sich die Beteiligten jedoch auf die einmalige Zahlung eines Ausfallhonorars von 2000 Euro an den Fischhändler Maaß geeinigt. Die nachträglich bewilligte Unterstützer-Summe vom Hauptausschuss in Höhe von 4000 Euro für den Verein Blues-Baltica reduziere sich damit auf 2000 Euro. „Wir sind Fischhändler Maaß sehr dankbar für den Vorschlag“, sagte Barbara Bloch, Vorsitzende von Blues Baltica.

20 000 Euro fürs Spatzennest





Kita-Umbau genehmigt





Für die Gestaltung ihres Außenbereiches erhält die Kindertagesstätte Spatzennest an der Holstenstraße von der Stadt eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 20 000 Euro. Das beschloss der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig. Die Kita-Leiterin warb zuvor um den Zuschuss: „Wir brauchen einfach ein attraktiveres Außengelände für die Kinder und an dieser Stelle haben wir nur eine Wasserbahn und eine Sandkiste“, sagte Daniela Bock. Die Kita feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Insgesamt kostete die Gestaltung etwas mehr als 100 000 Euro, die Kita hat durch Sponsorengelder, Spenden und Eigenleistung allein 41 000 Euro zusammenbekommen, der Rest wird mit Förderung des Bonifaziuswerkes sowie des Trägers Pfarrei Vicelin finanziert.Der bevorstehende Umbau in der Kindertagesstätte des Kinderschutzbundes, der Kinderinsel, wurde im vergangenen Bauausschuss einstimmig genehmigt. Die Verwaltung kalkulierte die Gesamtkosten auf rund 214 000 Euro, da es auch um Neuerungen im Brandschutz geht. Der Umbau soll nach den Sommerferien fertig sein, damit eine weitere Gruppe angeboten werden kann (wir berichteten).