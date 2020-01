Neustadt/Holstein : Blues-Night mit Abi Wallenstein im Forum

Abi Wallenstein, Bertram Scholz und „Blues-m@il“ treten Samstag, 11. Januar, auf.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

06. Januar 2020, 10:00 Uhr

Neustadt | Abi Wallenstein, Bertram Scholz und „Blues-m@il“ gestalten gemeinsam am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr die Blues-Night im Forum in der Wieksbergstraße 2-4.

Abi Wallenstein ist in der norddeutschen Bluesszene ein Begriff. Der 74-Jährige absolviert jedes Jahr um die 100 Auftritte. Holland, die Schweiz und selbst Bayern hat er im Vorjahr mit seinen Gitarren im Gepäck bereist. Seit mehr als 50 Jahren steht er als Bluesmusiker auf der Bühne, spielte in etlichen Bands und zusammen mit bekannten Musikern wie Joja Wendt, Vince Weber, Inga Rumpf, Axel Zwingenberger, Tom Shaka.

Gitarrist und Sänger aus Neustadt

Wallenstein spielt in laufend wechselnden Formationen, wie auch am kommenden Samstag zusammen mit Buesm@il aus Lübeck und Bertram Scholz aus Neustadt. Letzterer – Gitarrist und Sänger – trat seit 1985 bei vielen renommierten Bluesfestivals und Clubs in Lübeck, Rostock, Eutin und Roth auf. Er ist Mitbegründer der Lübecker „Bluespartys“, die in den 90er-Jahren große Aufmerksamkeit in der Bluesszene hatten.

In dieser Zeit waren auch immer wieder Auftritte mit Abi Wallenstein dabei. Lange Jahre begleitete er unter anderem die Deltablues-Legenden David „Honeyboy“ Edwards und Louisiana Red auf vielen Tourneen und Konzerten. Er präsentiert ein Programm aus Blues-Klassikern und eigenen Songs, begleitet von der Lübecker Bluesband „Bluesm@il“.

Lübecker Formation

Diese Formation präsentiert seit 1998 den Blues. Die Band besteht aus Klaus Hoffmann am Schlagzeug , dem Lübecker Gitarrist und Gründer der Band Alfons Krause, Rüdiger Voigt (Gesang, Mundharmonika und Piano) und Ulrich Axler (Bass). Das Spektrum der Band reicht über alle Stilrichtungen: von Traditionel, Chicago Blues, Swamp, Delta Blues und Zydeco bis zu selbst komponierten Bluesgeschichten in deutscher Sprache und Übersetzungen von Bluesklassikern.

Der Eintritt zur Bluesnacht im Forum kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung „Buchstabe“ in Neustadt (Hochtorstraße 2) sowie an der Abendkasse.