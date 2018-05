Blues als Erlebnis für Jung und Alt

Das Bluesfest Eutin startet in die 29. Auflage / 14 Bands aus elf Ländern musizieren auf dem Marktplatz und im Brauhaus

von rai

04. Mai 2018, 00:32 Uhr

„Die Zukunft des Blues liegt nicht in Amerika, sondern in Europa“, ist sich Helge Nickel sicher. Er und seine Lebenspartnerin Barbara Bloch veranstalten gemeinsam mit dem Verein Baltic Blues auch in diesem Jahr das inzwischen 29. Bluesfest auf dem Eutiner Marktplatz.

Insgesamt 14 deutsche und internationale Gruppen aus Ländern wie Polen und Kanada werden von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai, ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen.

„Die große Vielfalt der verschiedenen Stilrichtungen ist uns besonders wichtig“, betonte Helge Nickel. Das kostenlose Festival mit rund 15 000 Besuchern pro Jahr richte sich auch an neugierige Menschen, die sich bisher kaum oder gar nicht für das Musikgenre interessiert haben.

Einer von ihnen war auch Hans-Ingo Gerwanski von der Sparkasse Holstein, dem Hauptsponsor der Veranstaltung. „Es hat etwas gedauert, aber inzwischen bin ich ein echter Blues-Fan“, verrät er. „Das Bluesfest ist wichtig für den Bekanntheitsgrad der Stadt“, sagt Hans-Ingo Gerwanski. Außerdem habe es positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gastronomie. Er besuche besonders gerne die „Hosted Session“, die jährlich zum Abschluss der Veranstaltung stattfindet.

Am Montag, 21. Mai, treten ab 20.15 Uhr in den Räumlichkeiten des Brauhauses von Marcus Gutzeit Musiker aus Deutschland, Nordamerika und Großbritannien auf. Auch der Norweger Ronny Aagren, der bereits seit den Achtzigerjahren mit seinen Liedern und verschiedenen Bands auf Tour geht, wird im Brauhaus spielen.

„Unter dem Motto ,Blues Moments‘ wollen wir den Zuhörern vor allem bunte und fröhliche Momente schenken“, erklärt Helge Nickel. „Aber auch die Nachwuchsförderung ist weiterhin ein zentrales Thema“, ergänzt Barbara Bloch. Der Verein wolle jungen Menschen eine Plattform für Auftritte vor einem großen Publikum geben. „Auch diese Gruppen sind musikalisch auf einem sehr hohen Niveau“, so Helge Nickel.

Neu ist die Kooperation mit dem Kulturbund und

der Blickwinkelagentur. Am Montag soll es neben drei Konzerten und der „Hosted Session“ im Kino Binchen eine Vorführung geben. Für

5 Euro Eintritt wird um 11 Uhr der Film „Guitar Heros in Joldelund“ von Jan Ö. Meier gezeigt. Der Regisseur hat vier Jahre lang Aufnahmen auf dem dortigen Blues-Festival gesammelt.

Finanziert wird das Bluesfest durch Spendeneinnahmen bei den Konzerten und die Unterstützung von Sponsoren.



Das vollständige Programm erscheint in einer der kommenden Ausgaben. Zur Einstimmung kann die Internetseite unter www.blues-baltica. de besucht werden.