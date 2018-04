Blitz trifft Mehrfamilienhaus

Malente: Einschlag lässt Steckdosen aus der Wand fliegen und löst ein Feuer im Keller aus / Bewohner brauchten schnell neue Bleibe

von Bernd Schröder

23. April 2018, 12:15 Uhr

Das Gewitter, das in der Nacht auf gestern über Malente zog, blieb nicht ohne Folgen. Ein Blitzeinschlag sorgte für massive Schäden in einem Mehrfamilienhaus in der Voßstraße und löste dort einen Brand aus. Als die um 0.23 Uhr alarmierte Malenter Ortswehr anrückte, fand sie nicht nur eine zerstörte Elektroanlage vor, im Keller des gegenüber der Holzhandlung „D + K“ an einer unbefestigten Straße liegenden Gebäudes waren auch zwei volle Umzugskartons sowie in Folie gehüllte Auflagen für Gartenmöbel in Brand geraten. Diese lagerten in der Nähe von Elektroleitungen, durch die aufgrund des Blitzschlags ein extrem starker Strom floss.

„Im Keller sind Steckdosen von der Wand geplatzt und Elektroleitungen, die in Kabelkanälen verlegt waren, von der Wand weggeschmolzen“, sagte Einsatzleiter Martin Guttchen. Der gesamte Verteilerkasten fiel mitsamt Putz von der Wand. Selbst in den Wohnungen seien Lichtschalter und Steckdosen angeschmort gewesen, berichtete der Malenter Ortswehrführer.

Auch weil unklar war, ob von der zerstörten Elektrik und den dadurch bedingten Stromausfall noch mögliche Gefahren ausgingen, entschied Guttchen in Absprache mit der Polizei, dass die Bewohner die Nacht nicht in dem Gebäude verbringen sollten. „Ein zertifizierter Elektromeister muss erst einmal die Anlage prüfen“, erklärte Guttchen. Ein Alleinstehender und ein Pärchen seien unter Vermittlung der Feuerwehr in einem Hotel untergebracht worden, zwei weitere Parteien privat untergekommen. Ein weiterer Bewohner sei ohnehin nicht zu Hause gewesen. Zuvor hätten alle Betroffenen noch einmal in die Wohnung zurückkehren können, um Wertgegenstände und das Notwendigste mitzunehmen.

Mit Hilfe der Drehleiter suchte die Feuerwehr das Dach des Hauses nach Spuren des Blitzeinschlags ab, wurde jedoch nicht fündig. „Das Dach war intakt“, sagte Guttchen. Auch sonst hätten sich in der Dunkelheit keine Spuren eine Blitzeinschlags finden lassen. Die Folgen des Ereignisses bekamen jedoch auch die Anlieger in der Nachbarschaft zu spüren. Dort wurden Elektrogeräte wie Fernseher, Computer, Telefonanlagen oder Router durch Überspannung zerstört.