Eutin : Blick auf Classical Beat 2020

Infos über Festival und Hörprobe ohne Eintritt.

von Achim Krauskopf

26. September 2019, 15:35 Uhr

Eutin | Ein öffentliches musikalisches Get-Together mit Freunden des Festivals Classical Beat bei freiem Eintritt gibt es Montag, 30. September, um 18.30 Uhr im Fischlokal tohuus am Markt. Es spielt ein Duo, das im nächsten Jahr beim Festival dabei sein wird: Der Eutiner Sebastian Sprotte (Saxophon), der zurzeit in Dresden studiert, und Lucas Kemmler (Gitarre). Unter dem Namen „Groove Merchants“ spielen sie Kompositionen mit Bezug zum Festivalthema, das nächstes Jahr „BTHVN2020“ lauten wird. Der Abend sei eine gute Gelegenheit, sich mit Freunden des Festivals auszutauschen und von der Festivalplanung 2020 zu hören. Michael Knarr informiere zudem über das Schulprojekt Digital Soundscapes, das im nächsten Jahr weiter entwickelt werde, kündigt Festivalmacher Hans-Wilhelm Hagen an.