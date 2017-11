Blaulicht-Party: Kartenvorverkauf läuft

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 04.Nov.2017 | 00:16 Uhr

Für Retter und Helfer aus Eutin und Umgebung gibt es wieder eine „Blaulicht-Party“ am Sonnabend, 18. November, ab 20 Uhr. Zum siebten Mal wird das Ereignis im Brauhaus organisiert.

„Die Blaulichtparty hat sich über die Jahre herumgesprochen und das Interesse stetig zugenommen“, berichtet Wolfram Reuter vom Eutiner Polizeirevier. Er ist Initiator und Chef-Organisator der Party, deren Erlös wohltätigen Zwecken gespendet wird. Die Blaulicht-Party soll wiederum ermöglichen, dass Menschen, die berufsmäßig und ehrenamtlich, tagtäglich und rund um die Uhr für den Bürger im Einsatz sind, in entspannter Atmosphäre zusammenkommen. „Wir wollen vertraute Gesichter treffen und auch die, die wir sonst nur vom Telefon kennen, so der Oberkommissar. Über die Jahre habe der Zuspruch stets zugenommen, freut sich Wolfram Reuter, dem ein bewährtes Organisationsteam zur Seite steht. Angesprochen seien alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadt Eutin, von Polizei und Feuerwehr, dem THW und Rettungsdienst, den Leitstellen und Kliniken sowie der ambulanten Pflegedienste, Abschleppunternehmen, von Gesundheitsamt und DLRG, Rettungshundestaffel, Christoph 12, Presse, Zoll und Bundeswehr.

Für Musik sorgt das DJ-Team Ostholstein, für Getränke das Brauhaus. Die Karten sind im Vorverkauf für vier und an der Abendkasse fünf Euro erhältlich. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Frauennotruf.