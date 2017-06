Blässhuhn blockiert Brückenbau

vergrößern 1 von 3 Foto: oha (2), BSH 1 von 3





Die alte Brücke ist schon seit über zwei Monaten abgerissen, die neue Brückenkonstruktion wartet fix und fertig beim Hersteller auf Abholung. Doch bis die „Peter Maier Leichtbau GmbH“ aus dem baden-württembergischen Singen die 21 Meter lange, 80 000 Euro teure Stahlkonstruktion liefern kann und Fußgänger am ehemaligen Intermar-Hotel wieder trockenen Fußes die Schwentine werden queren können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Derzeit peilt die Gemeinde Mitte August als Fertigstellungstermin an.

Verantwortlich für die jüngsten Verzögerungen beim Neubau sind Wasservögel, genauer gesagt, eine Blässhuhn-Familie. Die hat nämlich ihr Nest gut zehn Meter flussabwärts hinter der Brücke im Geäst am Ufer bezogen und dort gebrütet. Weil die Baustelle im naturschutzrechtlich hochsensiblen FFH-Gebiet liegt, musste die Gemeinde eigens ein baubiologisches Gutachten anfertigen lassen. Der Biologe entdeckte prompt das Blässhuhn und machte der Gemeinde bei ihrer Baustellenplanung einen dicken Strich durch die Rechnung.

Eigentlich sollte die beauftragte Tiefbaufirma bereits am 12. Juni anrücken, um die alten Fundamente am Ufer sowie die beiden Widerlager im Flussbett zu entfernen und anschließend an den Ufern Pfähle bis zu 16 Meter in die Tiefe zu rütteln. Rund fünf Wochen nach Baubeginn hätte die Brücke am Kranhaken an ihren Platz schweben sollen. Das Datum stand mit dem 16. Juli schon fest.

Erst am vergangenen Donnerstag meldete der Biologe der Gemeinde, dass die Blässhuhn-Brut geschlüpft sei und das Nest verlassen habe. Anfang dieser Woche deckten Mitarbeiter der Gemeinde das Nest mit einer blauen Plane ab und beschwerten diese mit einem abgesägten Baumstumpf, um eine erneute Brut zu verhindern.

Die Bauarbeiten können trotzdem noch nicht beginnen. Denn nun arbeitet die beauftragte Firma erst einmal ein anderes Projekt ab. Neuer Termin für den Baubeginn ist jetzt der 17. Juli. Bis dahin kontrolliert jeden Tag ein Mitarbeiter der Gemeinde die Baustelle, um zu verhindern, dass sich in der Nähe der Baustelle wieder ein Blässhuhn ansiedelt. Das brütende Paar musste bereits davon abgehalten werden, in unmittelbarer Nähe zum alten Nest ein neues zu bauen.

Als die Gemeinde im März den Auftrag für den Bau der Brückenkonstruktion erteilte, war noch von einer Fertigstellung bis Ende Mai die Rede. Bürgermeisterin Tanja Rönck bedauert die Verzögerung durch das baubiologische Gutachten und das Blässhuhn: „Das ist schon ärgerlich, die Brücke sollte eigentlich längst fertig sein.“ Nun habe die Tourismus-Saison längst begonnen, und Fußgänger müssten immer noch einen Umweg nehmen, um vom Ortszentrum an die Diekseepromenade und zurück zu gelangen. Dieser Umweg ist durch die mittlerweile begonnenen Vorarbeiten zur Erneuerung der Straßenbrücke in der Hindenburgallee zu einem regelrechten Hindernislauf geworden. Als die alte, marode Brücke im September 2015 gesperrt wurde, war Tanja Rönck noch gar nicht im Amt.

Zu den Leidtragenden der Situation zählt Boots-Haus-Wirt Günter Koch. Er nimmt die Angelegenheit inzwischen mit Galgenhumor: „Ich wette darauf, dass die feste Fehmarnbelt-Querung schneller fertiggestellt wird, als diese Brücke.“ Er könne inzwischen nur noch mit dem Kopf schütteln.

Immerhin: Der Abriss der alten Straßenbrücke – derzeit der einzige Weg, der zentrumsnah über die Schwentine führt – soll erst im Oktober beginnen. Bis dahin müsste die neue Fußgängerbrücke eigentlich an ihrem Platz sein.

von Bernd Schröder

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:20 Uhr