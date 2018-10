von Michael Kuhr

19. Oktober 2018, 09:54 Uhr

Ascheberg rockt präsentiert die AC/DC-Coverband „Black Rosie“ mit ihrem Programm der Rosie’s Got Balls-Tour 2018 „The female Tribute to AC/DC“. Die Band ist am Sonnabend, 27. Oktober, um 20 Uhr im Landgasthof Langenrade in Ascheberg zu Gast. Eintrittskarten (15 Euro) gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse (18 Euro).