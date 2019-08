Eutin : Bitumen ausgelaufen

Der Baustoff war Freitagnachmittag aus einem umgekippten Eimer in den Bereich einer Straßenbaustelle geflossen. Die Feuerwehr Eutin wurde alarmiert.

von Juliane Kahlke

02. August 2019, 17:41 Uhr

Eutin | Wer gestern Nachmittag in der Nähe des Hauseingangs Am Rosengarten 13 kräftig einatmete, dem stieg ein intensiver Geruch in die Nase. Vermutlich durch den starken Schauer verursacht, war ein Eimer mit Bitumen umgekippt und hatte sich in der Straßenbaustelle in knapp 100 Litern Wasser ausgebreitet. Ein Passant bemerkte es und alarmierte die Feuerwehr. Die Eutiner war gegen 16.20 vor Ort. Einige der 15 Feuerwehrkräfte wie Volker Koops griffen zu Fließtüchern und Schaufel, um den Voranstrich aufzunehmen. Ortswehrführer Jörg Böckenhauer und zwei Polizeibeamte informierten die Firma und die Wasserbehörde des Kreises. Der Mitarbeiter ordnete einen geringfügigen Erdaushub von zehn Zentimetern an. Den wollte die Straßenbaufirma selbst vornehmen.