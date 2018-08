Bischof Magaard radelt Ascheberg und Plön an

von Achim Krauskopf

10. August 2018, 14:28 Uhr

Bei seiner Radtour auf dem Bischofsweg von Glückstadt nach Fehmarn wird Bischof Gothard Magaard auch durch den Kirchenkreis Plön-Segeberg radeln (wir berichteten). Wer ihn auch etappenweise begleiten möchte, ist willkommen.

Am Dienstag, 14. August, startet Magaard um 9 Uhr am Kloster Nütschau, um 16.30 Uhr wird er in der Jugendfreizeitstätte Schloss Ascheberg erwartet. Um 18.30 Uhr will Margaard in Plön sein und dort am Mittwoch um 9 Uhr von der Johanneskirche nach Neukirchen aufbrechen. Eine kurze Andacht gibt es zuvor um 8.45 Uhr in der Johanneskirche .