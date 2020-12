Hoher Besuch : Bischof besucht Plöner Gesundheitsamt

Gothart Magaard spricht den Mitarbeitern Mut und Zuversicht in der coronabedingt belastenden Arbeitssituation zu.

Avatar_shz von oha

20. Dezember 2020, 16:44 Uhr

Plön | Menschen zu besuchen, die auch an den Feiertagen arbeiten müssen – das ist nicht nur Tradition, sondern ein besonderes Anliegen für Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche). In diesem Jahr legt der Bischof seinen Schwerpunkt auf Einrichtungen, deren Arbeitssituation durch die Corona-Pandemie besonders angespannt ist.

Ein Besuch führte ihn auch in das Gesundheitsamt des Kreises Plön. Empfangen wurde er dort im geräumigen Flur des Amtes von Landrätin Stephanie Ladwig und dem Leiter des Gesundheitsamtes, Privatdozent Dr. Josef Weigl.

Bischof beeindruckt vom Teamgeist

Magaard zeigte sich beeindruckt, wie in der Behörde Menschen mit viel Teamgeist hochkonzentriert und engagiert zusammenarbeiten. Nur mit ihrer Hilfe könne es gelingen, den Verlauf der Infektionen nachzuvollziehen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die Betroffenen zu beraten.

Magaard sprach den Mitarbeitern in der belastenden, schwere Zeit Mut und Zuversicht zu. Landrätin Stephanie Ladwig ist sich der außerordentlichen Leistung der Betroffenen bewusst. „Der Einsatz und die hohe Motivation beeindrucken mich jeden Tag aufs Neue“, brachte sie ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Die Pandemie schlafe nie. Deshalb gehe die Arbeit natürlich auch am Wochenende weiter.

Mensch bleiben und Respekt haben

Als Pandemie-Fachmann erläuterte Dr. Josef Weigl dem Bischof die Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder des Gesundheitsamtes, die durch die Corona-Zeit anfallen. In der Pandemie Mensch zu bleiben und Respekt, aber keine Angst vor ihr zu haben, sei seine Überzeugung.

Im Gesundheitsamt im Kreis Plön arbeiten derzeit knapp 40 Menschen, weitere kommen dazu. Außerdem helfen Beschäftigte aus, die eigentlich in anderen Bereichen der Verwaltung arbeiten. Ihre Tätigkeiten haben sich seit März grundlegend verändert. Etwa Dreiviertel des Personals im Gesundheitsamt kümmert sich überwiegend um Aufgaben, die im Zusammenhang mit Corona stehen.

Daneben wird der „Normalbetrieb“ weiterhin aufrechterhalten – zumindest in einem gewissen Maße. Das betrifft auch die Überwachung der Trinkwasserqualität, den Sozialpsychiatrischen Dienst oder auch die Schuleingangsuntersuchungen.

Reich gefüllter Präsentkorb

Bischof Magaard sprach allen Anwesenden einen Segensgruß für die Weihnachtszeit aus und überreichte einen reich gefüllten Präsentkorb mit Gebäck, Schokolade, Marzipan und Kaffee als Aufmerksamkeit und weihnachtliche Gabe. Außerdem verteilte er Sterne einer Nordkirchenkampagne an alle dort Beschäftigten.

Die Nordkirche hat zur Advents- und Weihnachtszeit 2020 die Kampagne #hoffnungsleuchten ins Leben gerufen. Mit kreativen Angeboten zu Andachten, Gottesdiensten und Krippenspielen mit Lichtern, Musik und Aktionen, in Kirchen oder im Freien, in digitalem oder realem Format sind Gemeinden und Menschen in der Nordkirche und darüber hinaus aufgefordert, sich zu beteiligen.