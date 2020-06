Im Trammer See : Biologen auf der Suche nach Algen

Bodo Degen (54) und Christian Behnke (31) waten in Taucheranzügen durch den Trammer See / Versuchskäfige sollen Gründe für Verschlechterung liefern

von Michael Kuhr

26. Juni 2020, 14:12 Uhr

Plön | Mit einem Blick über den Trammer See erhascht man das Selbstverständnis der Holsteinischen Schweiz mit Seen, Wald und Feldern. Doch was unterhalb des Wasserspiegels in dem bis zu 33 Meter tiefen See passiert, das erschließt sich nur wenigen. Derzeit sind die Biologen Bodo Degen (54) und Christian Behnke (31) im See unterwegs, um die Unterwasservegation unter die Lupe zu nehmen.

Anfang Mai schon bauten die beiden Mitarbeiter eines Institutes für biologische Forschung und Planung aus Bützow im Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vier Versuchsfelder mit Netzkäfigen in zweieinhalb Meter Wassertiefe auf. Die Käfige bleiben dort bis November und werden innerhalb des Zeitraums zwei- bis dreimal untersucht.

„Der Grund: Das Wachstum der Unterwasserpflanzen ist nicht optimal. Und jetzt sollen die Ursachen herausgefunden werden“, freut sich der Vorsitzende des Sportfischervereins für Plön und Umgebung, Florian Landschof. Er beklagt auch einen deutlich verschwindenden Schilfbestand nicht nur im Trammer See. Er nimmt an, dass Gänsefras der jungen Schilfprösslinge die Ursache dafür ist.

Die Maschen der aktuellen Netze der Käfige im Trammer See, der einen mittleren (mesotrophen) Nährstoffgehalt hat, sind zwischen fünf Millimeter und zehn Zentimeter groß. Sie lassen damit verschieden große Pflanzenteile und Fische durch. Bodo Degen und Christian Behnke waten in Taucheranzügen mit Schwimmbrillen auf den Flachstellen des Sees zu ihren Versuchsflächen um zunächst vorkommende Pflanzenarten zu erkennen – bei sommerlichen Temperaturen eine eher erfrischende Arbeit. Später werden sie von Tauchern unterstützt.

„Wir stellen so fest, wie häufig verschiedene Pflanzenarten im See nachweisbar sind“, sagte Bodo Degen. Typisch und reichlich seien Armleuchteralgen, die allerdings von Grünalgen überzogen sind. Es gebe an anderen Stellen des Sees aber auch andere Algenarten. Die Grünalgen verhindern bei allen das Wachstum. Und: Es gebe bereits einen leichten Artenrückgang zu verzeichnen. „Bis jetzt sind noch keine eindeutigen Effekte erkennbar“, sagte Degen zu ersten Ergebnissen. Die feinmaschigen Netze hielten die Grünalgen ab.

Ursächlich für die Situation der Algen könnten diffuse Nährstoffeinträge ein, der Kot der Wasservögel oder Einträge über die Zuflüsse aber auch aus der Atmosphäre oder Altlasten. Es wird aber auch der Einfluss von Fischen auf das Algenwachstum überprüft. So eine Bestandsaufnahme wird alle paar Jahre mal gemacht. So wurden 1999 noch 23 Arten nachgewiesen. Weiter gingen die Untersuchungen innerhalb der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2005 (13 nachgewiesene Arten), 2010 (22 Arten), 2014 (15 Arten) und 2017 (12 Arten). „Das Ergebnis unserer Untersuchungen ist auch andere Seen übertragbar“, sagte der Biologe Christian Behnke.

Die Angler des Sportfischervereins Plön und Umgebung selbst sind auch aktiv: „Gemeinsam mit Fischer Helmut Schwarten haben wir Zugnetzfischerei im See betrieben und den Weißfischbestand gegen drohende Verbuttung des Fischbestandes dezimiert“, sagte Florin Landschof.