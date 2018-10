Biografiearbeit mit Feldenkrais

von Michael Kuhr

11. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Die Feldenkrais-Lehrerin Cornelia Berens bietet von Freitag, 19. Oktober, um 17 Uhr bis Sonntag, 21. Oktober, um 16 Uhr ein Seminar in der Akademie am See auf dem Koppelsberg an. Es ist für Menschen, die ihre Bewegungsgewohnheiten erkunden und sich Zeit nehmen wollen, ihrem Leben mehr auf die Spur zu kommen und diesem gegenüber eine flexiblere Haltung gewinnen möchten. Anmeldung unter Tel. 04522/7415-0 oder per E-Mail an kontakt@akade mie-am-see.net.