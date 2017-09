Eutin : Bildungsstandort mit Herberge

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 30.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Das Projekt Jugendherberge in Eutin ist seit Donnerstagabend wieder in greifbare Nähe gerückt: Helmut Reichmann, Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark, stellte in der Sitzung der Aktivregion Holsteinische Schweiz die Idee einer Machbarkeitsstudie für die Jugendherberge am Standort Eutin vor – und erfuhr dafür positive Resonanz.

„Wir hatten immer vor, an die gute Entwicklung in Eutin anzuknüpfen“, sagte Reichmann. Nach der Schließung der Eutiner Jugendherberge an der Jahnhöhe 2007 habe es immer wieder Gespräche mit der Stadt gegeben, sogar den Wunsch eine Jugendherberge noch vor der Landesgartenschau auf dem ehemaligen Bauhof gegenüber der Opernscheune zu errichten. Doch Schwierigkeiten und Änderungen bei den Förderzuweisungen und -möglichkeiten hatten Steine in den Weg gelegt. Doch die seien seit diesem Sommer ausgeräumt, wie Reichmann dem Gremium zufrieden schilderte.

Der Standort gegenüber der Opernscheune, „die die meiste Zeit des Jahres nicht genutzt wird, unweit des wiederbelebten Küchengartens und in direkter Nähe zu Schloss und Stadt“ seien ein tolles Umfeld, um dort einen Bildungsstandort zu etablieren. „Wir brauchen für jeden Standort ein klares Alleinstellungsmerkmal, um uns von den umliegenden Herbergen abzugrenzen und lebensfähig zu sein. Und wir wollen einen Akzent setzen“, sagte Reichmann. Doch bevor es in die Detailplanungen geht, soll eine Machbarkeitsstudie Potenziale, Zielgruppe, Angebotsanalyse und Wirtschaftlichkeit einer Jugendherberge in Eutin herausarbeiten. Auch die Frage nach den starken Partnern vor Ort, auf denen alle Jugendherbergen angewiesen seien, sollen mit der Studie beantwortet werden. Reichmann betont: „Die Studie selbst entscheidet dabei nicht über die Realisierung, das obliegt der Politik nach Bewertung der Studie.“

Ob die Aktivregion die Fördermittel für die Machbarkeitsstudie bereitstellt, wird voraussichtlich in der Sitzung am 8. November entschieden. Joachim Schmidt, Vorsitzender Aktivregion, sagte auf Nachfrage: „Ich finde die Studie toll. Wir müssen in Zukunft mehr Urlauber in die Region kriegen und der Fokus auf Bildung an diesem Standort passt sehr gut. Wir müssen uns einfach weiterentwickeln.“ Schmidt würde deshalb sogar „im Rahmen unseres Regelwerkes“, den Bau der Herberge, fördern. Läuft alles, wie geplant, könnte Eutin 2021 eine Jugendherberge haben. Seite 3