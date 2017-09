Bildung soll Schwerpunkt sein – Studie kostet 30 000 Euro

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 30.Sep.2017 | 00:04 Uhr

Wie genau der Slogan einer Eutiner Jugendherberge am neuen kulturellen Standort zwischen Torhäusern und Opernscheune lauten kann, wird ein Ergebnis der Machbarkeitsstudie sein. Helmut Reichmann, Geschäftsführer des DJH-Landesverbands Nordmark, liebäugelte bei der Vorstellung vor der Aktivregion Holsteinische Schweiz mit dem Motto der Festspiele „Kultur trifft Natur“. „Das müssten wir für uns eigentlich nur noch umdeuten“, sagte Reichmann mit Blick auf die Nähe zu den Kultureinrichtungen und sich „aufzwingenden“ Synergien wie beispielsweise mit der Opernscheune, die nur zur Festspielzeit für Proben genutzt werde. Auch der Küchengarten in unmittelbarere Nähe, in dem von der Sparkassen-Stiftung das Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche weiter geführt werde, passe als Rahmenbedingung. Die Machbarkeitsstudie, die weitere Potenziale von „starken Partnern“ und Kooperationen zu Tage fördern soll, kostet rund 30 000 Euro. Die Stadt Eutin und der DJH-Landesverband erhoffen sich von der Aktivregion eine 80-prozentige Förderung (24 000 Euro) und wollen sich selbst den Rest teilen. Reichmann: „Neben den Angebots- und Potenzialanalysen ist die Wirtschaftlichkeit für uns wichtig. Denn wer fördert denn mit öffentlichen Mitteln ein Gebäude, das seine Existenz oder Entwicklungspotenziale nicht für mindestens 25 Jahre darstellen kann?“ Die Jugendherbergen selbst bekämen Geld für den Bau, nicht aber für den Betrieb. Da müsse sich das Haus selbst tragen. Geplant würde derzeit mit einer Einrichtung zwischen 160 und 180 Betten. Als Zielgruppe sehe Reichmann eher „größere Schüler“ und die „Stärke im Seminarbereich“. So gelinge auch die Abgrenzung zur Jugendherberge in Malente gut, die ihren Schwerpunkt laut Programm eher bei der Kinder- und Familienerholung habe, so Reichmann.

Außerdem sei der große Quellmarkt Hamburg nicht zu unterschätzen, aus dem schon jetzt zahlreiche Schulen als Gäste in die 45 Herbergen des Landesverbandes kommen.

Ob das Modell, das bei einer Vorstudie entstand, letztlich umgesetzt werde, halte Reichmann für unwahrscheinlich: „Wir können und wollen keinem Wettbewerb vorweggreifen. Die Inhalte, die sich aus der Studie erst noch ergeben, müssen sich im Gebäude wiederfinden.“

Laut Planung soll die Studie mit großer Beteiligung aller potenzieller Partner von Januar bis Mai laufen. Liegen die Ergebnisse vor, „wollen wir im Sommer gern mit der Stadt Eutin zusammensitzen“, sagte Reichmann. Mit Ausschreibungsvorbereitungen und Bauzeit für ein Gebäude mit ähnlichen Kosten wie die neue Jugendherberge in Ratzeburg (mehr als sieben Millionen Euro), könnte Eutins Herberge 2021 fertig sein.