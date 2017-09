Bilder, Bücher und Buchbindekunst

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 27.Sep.2017 | 13:15 Uhr

Der Heimat- und Verschönerungsverein Malente-Gremsmühlen zeigt ab morgen, 29. September, in der Thomsen-Kate, Marktstraße 13, von 16 Uhr an Arbeiten von Brigitte Richartz. Die Malenter Künstlerin hat mit ihren gezeichneten Themenkalendern (Foto) einen festen Platz in der Region. In diesem Jahr hat sie mit „Wir von Ziegenhof“ der Nutztierarche in Malkwitz ein Denkmal gesetzt. Brigitte Bodendorff aus Plön, die auch die Katzenbücher der Künstlerin gebunden hat, ergänzend die Schau mit ihren Arbeiten aus Pappe und Papier.



Die Ausstellung ist bis zum 8. Oktober sonnabends, sonntags und am Dienstag von 12 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.