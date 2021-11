Basketball-Oberliga : BG Ostholstein schlägt den TuS Lübeck nach dreimaliger Verlängerung

Eutiner setzen sich nach kampfbetonter Schlussphase letztlich durch.

Avatar_shz von Harald Klipp

22. November 2021, 19:53 Uhr

Unentschieden sind im Basketball unmöglich. Im Regelwerk ist festgelegt, dass es einen Sieger geben muss – auch wenn es etwas länger dauert. Die BG Ostholstein bewies in der Oberliga Schleswig-Holstein gegen den TuS Lübeck einen langen Atem. Die Eutiner gewannen nach dreimaliger Verlängerung mit 95:91 (23:23, 47:36, 58:49) Punkten.

Dabei waren die Vorzeichen für die Eutiner ungünstig. Neben vier langzeitverletzten Spielern fiel auch noch Tobias Schramm aus, der zuletzt mit einer Ausbeute von 29 Punkten pro Spiel überragend getroffen hatte. BG-Coach Burkhard Nagel freute sich, dass mit Titus Richter, Jan Hoffmann und Constantin Mannitz erneut drei Spieler aus der eigenen U18 einsprangen. Allerdings hatte das Trio bereits zuvor ein Punktspiel in seiner Altersklasse absolviert. Diese Doppelbelastung habe sich vor allem in der zweiten Halbzeit bemerkbar gemacht, berichtet Teamsprecher Kay Hoffmann. Das Spiel verlief zunächst ausgeglichen.

Doch im zweiten Viertel erspielten sich die Gastgeber Vorteile, die sich auch in der Punktausbeute ausdrückten. Dabei bewiesen die Eutiner ihre Treffsicherheit aus der Distanz. Von den bis dahin erzielten 47 Punkten resultierten 21 aus Drei-Punkte-Würfen.

Nach der Pause stellten sich die Lübecker besser auf die Spielweise der Gastgeber ein und starteten eine Aufholjagd. Zwei Minuten vor Schluss hatte sich der TuS Lübeck einen Zehn-Punkte-Vorteil erkämpft und sah bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Eutiner bewiesen Moral, sie gaben nicht auf. Ihnen gelang durch zwei Drei-Punkte-Distanzwürfe von Julian Kardowiecki und einen von Constantin Mannitz der Ausgleich zum 73:73.

Auch in den beiden Verlängerungen ging es knapp zu, in der ersten Extrazeit vergaben die Eutiner beim 79:79 die Siegchance, bei der zweiten Verlängerung der TuS beim Stand von 86:86. Die Entscheidung fiel erst in der dritten Verlängerung. Ein Sonderlob verdiente sich Felix Greune in der Defensive, der den längsten Spieler des Gegners verteidigte und ihn – so Kay Hoffmann – komplett aus dem Spiel nahm.