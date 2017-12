Mensch des Jahres : „Bewundernswert souveränes Handeln“ ausgezeichnet

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Alexander Steenbeck

erstellt am 15.Dez.2017 | 04:00 Uhr

Seit 2002 zeichnet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) Menschen für ihre besonderen Verdienste aus. Seit 2011 wählen die Leser aller Zeitungen der Verlagsgruppe bei der Aktion „Mensch des Jahres“ ihre Favoriten aus mehreren Kandidaten selbst. Der Ostholsteiner Anzeiger ist in diesem Jahr von dieser Vorgehensweise abgewichen. „Gewinner und Verlierer sollte es bei dieser Aktion nicht geben“, sagte OHA-Redaktionsleiter Achim Krauskopf gestern. Denn bereits kurz nachdem Sharina Bunsen den 81-jährigen Jochen Liebig das Leben gerettet hatte, bestanden keine Zweifel mehr: Die 17-Jährige hat es verdient, als „Mensch des Jahres“ ausgezeichnet zu werden. „Sie wäre es sowieso geworden“, ist sich Krauskopf sicher.

Gestern bei der Feierstunde zeigte sich Bunsen überwältigt von Lobreden und Co. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung“, sagte Bunsen, die mit ihrer Familie und Mitschülern in die Redaktionsräume des OHA gekommen war. Ebenfalls zu Gast: der Gerettete. Jochen Liebig dankte seiner Retterin und ließ für alle Anwesenden den Unfall nochmals Revue passieren. „Es war vielleicht nicht ganz so gut überlegt“, räumte Liebig rückblickend zu seinem Badeausflug in den Eutiner See ein. Der Rentner war im Uferbereich in ein Loch getreten, hatte den Halt verloren und war im See untergegangen. Nur sein hölzerner Gehstock schwamm auf dem Wasser und ließ die 17-Jährige aufmerksam werden. Gemeinsam mit Mitschülern retteten sie den Eutinern vor dem Ertrinken.

„Glückwunsch zur Auszeichnung, aber Gratulation zur Tat“, sagte Eutins Bürgervorsteher Dieter Holst. Bunsens Engagement sei „eine großartige Tat“ gewesen. „Es ist wichtig, so etwas hervorzuheben“, sagte Holst. Auch Achim Krauskopf würdigte in seiner Laudatio das „bewundernswert souveräne Handeln“. Andere in ihrer Situation hätten sicherlich Angst gehabt, etwas verkehrt zu machen, so Krauskopf. Insofern warb Esther Timm, Notfallsanitäterin der Johanniter-Unfallhilfe und dort Ausbilderin der Schulsanitäter, auch dafür, dass jeder regelmäßig an Erste-Hilfe-Schulungen teilnehmen solle. Zu Liebig gewandt sagte Timm: „Sie haben ganz großes Glück gehabt.“ Schließlich würden nur zehn bis 20 Prozent der Reanimierten zurück ins Leben geholt werden können.

Als Dankeschön gab es neben dem Ehrentitel Blumen und 20 Freikarten für den Hansa-Park.