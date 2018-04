Burg auf Fehmarn : Bewaffneter Hamburger sprüht Pfefferspray auf Kneipengäste

Ein stark alkoholisierter Mann sorgte in Burg auf Fehmarn für Ärger. Die Polizei stellte bei ihm weitere Waffen sicher.

von Anna-Sophie Hansen

30. April 2018, 13:11 Uhr

Burg | Ein Mann hat in der Nacht zum Samstag in einer Kneipe in Burg auf Fehmarn aus nicht ersichtlichem Grund Pfefferspray eingesetzt und damit für schmerzende Augen bei anderen Gästen gesorgt. Er muss sich nun wegen seinem Verhalten strafrechtlich verantworten.

Gegen 2 Uhr hielten sich vier Besucher und ein Gastwirt in den Räumlichkeiten einer Kneipe am Holzmarkt auf. Plötzlich zog ein am Tresen Sitzender ein Pfefferspray, sprühte mit diesem in Richtung der drei Gäste und verließ dabei den Laden. Aufgrund des entstandenen Nebels begaben sich die Geschädigten ebenfalls ins Freie und benachrichtigten Polizei und Rettungsdienst. Die eintreffenden Rettungsassistenten versorgten die Anzeigenden, während sich zwei Polizeistreifen dem 37-jährigen Beschuldigten widmeten.

Der Mann hatte zwei Pfeffersprays und ein Messer bei sich, zudem gehörte ihm offenbar eine Schreckschusswaffe, die er an seinem Sitzplatz in der Bar verloren hatte. In dem Wagen des Mannes fanden die Beamten ein weiteres Gerät, das Reizstoffe enthielt.

Das Spray und die anderen sichergestellten Gegenstände würden seiner Verteidigung dienen, so der stark alkoholisierte Hamburger. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten lieferte ein Ergebnis von 1,88 Promille – er muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?