„Beutelsardinen“ in der Kulturscheune

von Alexander Steenbeck

26. April 2018, 11:59 Uhr

Das Theaterensemble „Beutelsardinen“ der Evangelischen Jugend der Kirchengemeinde Curau unter der Leitung von Roman Röpstorff tritt Donnerstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune Süsel auf, es wird eine Premiere der Komödie „Etikettenschwindel“ von Jürgen Baumgarten. Zum Inhalt: Ohne die unscheinbare Andrea (Anna P. Hehemann) geht nichts in der Boutique „Sonne, Mond und Sterne“. Deshalb hofft sie, zur Leiterin einer neuen Filiale ernannt zu werden. Als Chef Leopold (Calvin Dettmann) der jüngeren Verkäuferin Lexi (Lea Giebelstein) die Filialleitung überträgt, gerät Andrea in Rage und zerstört ein teures Modellkleid. Zu spät vertraut Leopold Andrea an, dass er sich aus dem Geschäft zurückziehen will und sie das Hauptgeschäft leiten soll. Sie hat eine Nacht Zeit, das Kleid zu reparieren. In weiteren Rollen wirken an der Komödie Felix Giebelstein, Rieke Wittfoht, Florian Brandt, Sofie Stieler, Pauline Westenhoff und Malte Wetendorf mit. Karten (Vorverkaufspreis 10,50 Euro) gibt es Mittwoch von 9 bis 12 Uhr unter Tel. 04524/1379 und Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Kulturscheune Süsel, online unter www.theater-suesel.de, außerdem an der Abendkasse.